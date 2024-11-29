Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 8. Şehit Aileleri Buluşması\'nda konuştu Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl gerçekleştirdikleri atamalarla 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmelerini sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 8. Şehit Aileleri Buluşması programında yaptığı konuşmada, ülkenin bekası, milletin varlığı uğruna canlarını kahramanca ortaya koyan bütün şehitleri rahmetle yad etti.

Geçmişi asırlara dayanan devletlerin ve milletlerin tarihinin büyük kırılma anlarıyla şekillendiğini ifade eden Göktaş, tarihi akışın içinde ortaya çıkan zorlukların, insanları ortak bir amaç etrafında birleştirdiğini ve millet olma bilincini şekillendirdiğini belirtti.

Şehitlerin vatanı ve ailelerini emanet bıraktığını dile getiren Göktaş, her daim şehit yakınlarının ve gazilerin hizmetinde olduklarını kaydetti.

Şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve yakınlarının huzurlu bir yaşam sürmesine destek olmak için bakanlık olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduklarını aktaran Göktaş, şunları söyledi:

"Şehit ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam kalitelerini artırmak için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal desteklere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz atamalarla, 50 bin 630 şehit yakınımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın kamuda istihdam edilmelerini sağladık. Bunun yanı sıra, 10 bin 548 kişiye ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için seyahat kartlarını bu yıl teslim ettik. Ayrıca AJET ile işbirliği yaparak hava yolu ulaşımından yüzde 50 indirimli seyahat imkanı sağladık. Sağlık Bakanlığı ile birlikte Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde şehit yakınlarımızın öncelikli randevu almaları için yeni bir çalışma yürütüyoruz."

Tüm illerde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" ile çocukları, şehit yakınları ve gazilerle bir araya getirdiklerini anlatan Göktaş, bakanlık olarak hizmetlere büyük bir özveriyle devam edeceklerini bildirdi.

"Her bir şehidin ismi milletin gönlünde ebediyen yaşayacak"

Bakan Göktaş, 15 Temmuz'un vatana ihanet edenlere karşı ezan ve bayrak aşığı kahraman milletin zaferi, aziz milletin bu toprakları ebediyen vatan kılma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz gecesi, milletin iradesine hiç kimsenin gölge düşüremeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu emanetlere sahip çıkmak, bağımsızlık meşalesini nesilden nesile aktarmak, en büyük sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk bilinciyle, ülkemizin dört bir yanında şehit ailelerimiz için yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. Siz değerli ailelerimizin huzurlu, mutlu ve refah içinde bir hayat yaşaması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu bir vatan borcudur. Bu bir vefa borcudur. Sizler, bu milletin en kıymetli fedakarlığını yapan aileler olarak sadece bir evlat değil, bir kahraman yetiştirdiniz. Onların yürekliliği, kararlı duruşu, bu ülkenin bağımsızlık tarihine altın harflerle kazınmıştır."

Her bir şehidin isminin milletin gönlünde ebediyen yaşayacağını belirten Göktaş, 15 Temmuz gecesi, ecdadının izinden yürüyen kahramanlar sayesinde hain emellerin yerle bir edildiğini, milletin iradesinin kazandığını anlattı.

"Ne mutlu ki, böyle kahraman bir milletin mensuplarıyız. Ne mutlu ki, böyle asil bir milletin şehit aileleri, gazileri ve evlatlarıyla aynı bayrak altında yaşıyoruz." ifadesini kullanan Göktaş, milletin bir daha böyle karanlık geceler yaşamamasını diledi.

Programa Vali Hulusi Şahin, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile şehit yakınları katıldı.