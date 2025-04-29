Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Bugüne kadar 287 bin 518 başvuru yapıldı' - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Bugüne kadar 287 bin 518 başvuru yapıldı'

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarına gerçekleştirilen başvurulara ilişkin, "Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı.

29.04.2025 12:35
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarına gerçekleştirilen başvurulara ilişkin, "Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu, yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, 'Doğum Destek Sistemi'ne 8 Nisan'da başlayan başvurulara ilişkin, "Ailemiz; geleceğimiz, muhabbetle, merhametle, sadakatle omuz omuza inşa ettiğimiz sığınağımız, en güvenli limanımızdır. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi ise anayasal sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla 2025'i 'Aile Yılı' ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik" diye konuştu.

Bakan Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlattı.

Ödemelerin herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Doğum desteklerine başvuruları, 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak, gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti" ifadelerini kullandı.

Ödemelere ilişkin de bilgi veren Göktaş, "Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi.

'GENÇLERE, ÖZEL İNDİRİMLER SUNACAĞIZ'

'Aile Yılı'nda evlenecek olan gençleri desteklemeye yönelik çalışmalara değinen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin, ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden 'Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum."

Evlenecek gençlere destek olmak için özel sektöre de çağrıda bulunan Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak isteyen tüm firmalarımızı, yapacakları özel indirimlerle protokole dahil olmaya davet ediyoruz. 'Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Bugüne kadar 287 bin 518 başvuru yapıldı' - Son Dakika

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