Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Engelli vatandaşlarımıza eşit fırsatlar sunmak istiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın hayata katılması, dilediği alanda eğitim alması, yeteneklerinin geliştirerek üretken olması için bütün kalbimizle hizmetinizdeyiz." dedi.
Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti. Engelliler folklor ekibinin gösterisini izleyen Göktaş, engelli bireyler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Burada konuşan Göktaş, engelliler sarayına her gelişinde biraz daha heyecanlandığını ve gurur duyduğunu söyledi.
Bakanlık olarak engelli vatandaşları hayatın her alanında görmeyi arzu ettiklerini belirten Göktaş, "Tüm engelli vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Sen yoksan bir eksiğiz ancak seninle bütünüz, biriz. Çünkü sosyal politika anlayışımızın temelinde 7'den 70'e herkese eşit fırsatlar sunmak var." dedi.
Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm odaklı bir anlayışla 2020'yi erişilebilirlik yılı ilan ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"2020 erişilebilirlik yılı itibariyle eğitim, sağlık, ulaşım, mimari ve teknoloji kullanımı için engelsiz düzenlemeler hız kazanmıştır. Biz de evde bakım desteklerimizle ailelerin sorumluluğunu paylaşmaya başladık. Bakım merkezlerimizin hizmet yelpazesini engelli ailelerini kapsayacak şekilde genişlettik. Böylece engelli kardeşlerimizle birlikte ailelerin toplumsal katılımını da teşvik yollarını açmış olduk."
"Engelsiz yaşam merkezlerini farklı engel türlerine göre düzenleyeceğiz ve sayılarını arttıracağız
Bakan Göktaş, 2030 Engelsiz Vizyon Belgesiyle engelli vatandaşların eşit fırsatlara erişimini daha kapsamlı bir anlayışla desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Temel hedefimiz tek bir insanımızı dahi geride bırakmadan, milletçe ulaştığımız refah düzeyini kardeşçe paylaşmaktır." diye konuştu.
Yaptıkları hiçbir hizmetin lütuf olmadığını dile getiren Göktaş, "Bilakis halkımıza hakkını teslim etmektir. Çocuklarımızın hayata katılması, dilediği alanda eğitim alması, yeteneklerini geliştirerek üretken olması için bütün kalbimizle hizmetinizdeyiz." dedi.
Göktaş, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nın gerçek belediyeciliğin somut bir karşılığı olduğunu ifade ederek, "Hepimiz için bu çatı altında hiçbir engellinin yalnız kalmayacağını, hayata katılmanın, çalışmanın ve üretmenin tadına varacağını derinden hissettik. Yeni dönemde de başkanımızla birlikte hayalleri ve somut hedefleri büyük kazanımlara dönüştürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye Yüzyılı'nda da engelsiz Türkiye hedefine uygun çalışmaları yeni hizmet modelleriyle sürdüreceklerini kaydeden Göktaş, engelsiz yaşam merkezlerini farklı engel türlerine göre düzenleyeceklerini ve sayılarını arttıracaklarını kaydetti.
"Türkiye'nin göz bebeği İstanbul, hak ettiği ilgi ve hizmete yeniden kavuşacak"
Bakan Göktaş, engellilerin ürettikleri ürünlerin satışlarını kolaylaştırmak için engelsiz satış merkezleri ve çevrimiçi pazar yeri uygulamalarını da geliştireceklerini belirtti.
Engelli istihdamını arttırmak için verdikleri destekleri artıracaklarını kaydeden Göktaş, "İstanbul'un tüm erişilebilirlik hizmetlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tecrübesiyle Sayın Murat Kurum'un liderliğinde yürüteceğiz. Türkiye'nin göz bebeği İstanbul, hak ettiği ilgi ve hizmete yeniden kavuşacak." ifadelerini kullandı.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de engellilerle ilgili çalışmaların Bağcılar Belediyesi'nin öncülüğünde başladığını belirterek, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işin amiral gemisi olmuş. Bu anlamda İstanbul'un çok özel bir yeri var. Bu hizmet kervanı 2019 senesinden sonra maalesef aksamaya başladı. 2024 seçimlerinde ben burada bulunan çok kıymetli kursiyerlerimize ve çok değerli ailelerine de özellikle seslenmek istiyorum. Bu çalışmaların daha da kıymetlenmesi için, daha da gelişmesi için hep birlikte 31 Mart tarihinde 'Murat Kurum' diyoruz. İstanbul'umuz Muradına ersin diyoruz."
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