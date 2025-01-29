Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni\'nde konuştu Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu çalışma, kadın girişimcilerimizi temiz teknoloji alanında desteklemek ve başarılarını artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz önemli bir projedir." dedi.

Göktaş, TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda düzenlenen "GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni"nde, geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile kadın girişimcilere destek olmak adına işbirliğine imza attıklarını belirterek, bu işbirliği kapsamında dünyayı daha yaşanabilir daha temiz ve daha sürdürülebilir kılmak adına yenilikçi fikirleri ödüllendirmenin amaçlandığını söyledi.

Kadın girişimcilerin başarılarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Göktaş, dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan temiz teknoloji alanında kadın girişimciliğinin Türkiye için yeni bir vizyon sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Göktaş, iklim krizi ve çevre kirliliğinin bütün insanlığın yüzleştiği en kritik sorunlardan biri olduğuna işaret ederek, insan ve doğa arasında bozulan dengenin geri dönülmesi zor ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, bu sorunu çözmede kadınların gücüne ve girişimciliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kadınların tarih boyunca hem içinde yaşadığı toplumları hem de ailelerini dönüştüren değişim liderleri olduğunu aktaran Göktaş, "Aynı liderlik ruhunu iklim değişikliğiyle mücadelede, sıfır atığın yaygınlaştırılmasında, temiz enerjiye geçişte ve yenilikçi çözümler geliştirmede de görmekteyiz. Bugün kadınlar, bu dönüşümün tam kalbinde yer alan güçlü bir aktördür. Kadınlar, doğaya uyumlu yaşam pratiklerinin en büyük ustaları, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin öncülerindendir." diye konuştu.

"Kadın girişimciliğinin geleceği için önemli adımlar atıyoruz"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin de kadınların öncülüğünde büyüyen önemli bir çevre hareketi olduğunun altını çizdi.

Geri dönüşüme dikkat çeken projenin kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakılması adına atılmış önemli bir adım olduğuna işaret eden Göktaş, bu anlamda sürdürülebilirliğin, çevresel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla bütünsel kalkınma modeli olarak önemli bir dönüşüm sürecini ifade ettiğini söyledi.

Göktaş, kadınların aktif katılımıyla, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın daha hızlı ve etkili şekilde mümkün hale geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınlar, aileden topluma, yerelden küresele her seviyede çevresel farkındalığın artırılması, inovatif çözümler geliştirilmesinde kilit roller üstlenmektedir. Dolayısıyla, bu yolda ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısını artırmayı ve var olan kadın girişimcileri güçlendirmeyi son derece önemsiyoruz. İşte bu noktada, Bakanlık olarak büyük gelişim potansiyeli taşıyan kadın girişimciliğinin geleceği için önemli adımlar atıyoruz. 12. Kalkınma Planımızda yer alan hedefler çerçevesinde kadın girişimciliğini teşvik ediyor, kadınların iş dünyasında daha aktif rol almaları için çalışmalar yürütüyoruz. Girişimcilik ekosistemine katılımı artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendiriyoruz."

"1207 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk"

Bakan Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, kadın girişimciler için eğitim, danışmanlık, araştırma, finans başta olmak üzere sundukları tüm destekleri tek bir portalda birleştirdiklerini dile getirdi.

Bugüne kadar 1207 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduklarını bildiren Göktaş, kadın kooperatiflerini güçlendirmek için eğitim programları ile 45 binin üzerinde kadına ulaştıklarını, özel sektörle iş birlikleri geliştirerek, ürünlerinin daha nitelikli bir stratejiyle pazarlanmasına katkıda bulunduklarını söyledi.

Göktaş, 81 ilde 760 bin kişiye ulaştıkları "Finansal Okuryazarlık Eğitimleri"ni yaygınlaştırmak için SPK ile protokol imzaladıklarını ifade ederek, İş Pozitif Programı kapsamında kadın istihdamını artırmak ve kadınların çalışma hayatına aktif katılımını sağlamak için adımlar attıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, enerji sektöründeki kadın istihdamının artırılması ve temsiliyetinin güçlendirilmesi amacıyla da "Kadınlar için Enerji Okulu İşbirliği Protokolü"nü imzaladıklarını belirtti.

"Kadın girişimcilerimiz alanında uzman montörlerle çalıştı"

Göktaş, "B???????ugün bir araya gelmemize vesile olan bu çalışma, kadın girişimcilerimizi temiz teknoloji alanında desteklemek ve başarılarını artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz önemli bir projedir." dedi.

Program süresince, kadın girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda alanında uzman mentörlerle çalışıp, eğitimler aldığını anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu ödüllerle fikirleri ve teknolojilerle sektörde devrim yaratan, özgün çözümler üreterek iş dünyasına yenilikçi bir bakış açısı sunan, zorluklara rağmen kararlılıkla ilerleyen, sürekli öğrenen ve büyüyen kadınlara destek oluyoruz. Bugün ödül alan projeler sadece bir başarı değil bir başlangıç, fark yaratma yolunda atılan önemli bir adımdır. Kadın girişimcilerimizin bu başarısının tüm kadınlara cesaret ve ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi 'Güçlü aile, sadece millet ve devlet olarak bekamızın değil aynı zamanda geleceğimizin de garantisidir. Güçlü ailenin ilk ve en önemli şartıysa hiç şüphesiz güçlü kadındır.' Biz de bu inançla, 2025 Aile Yılı'nda, kadını her alanda güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilere ödüllerini ve plaketlerini takdim etti.