Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 'Gerçek Belediyecilik' için hizmete devam edeceğiz - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 'Gerçek Belediyecilik' için hizmete devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: \'Gerçek Belediyecilik\' için hizmete devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hep birlikte 'Gerçek Belediyecilik' diyecek, büyük bir özveriyle bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz.

28.03.2024 18:28
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hep birlikte 'Gerçek Belediyecilik' diyecek, büyük bir özveriyle bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde halk buluşmasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu davanın birer neferi olarak bu yola çıktıklarını söyledi.

Milletten aldıkları güçle son 22 yıla damga vuran eserlerle Türkiye'yi nakış nakış işlediklerini kaydeden Göktaş, "Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini milletimiz için seferber ettik. Göreve geldiğimiz günden bugüne türlü türlü engellemeler, baskılar ve saldırılar karşısında yılmadık, dimdik ayakta durduk." diye konuştu.

Milletin emanetine, milletin iradesine sahip çıktıklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Sizlere layık olduğunuz hizmetleri sunmak için şehir şehir, mahalle mahalle, sizin huzurunuz ve mutluluğunuz için gece gündüz demeden çalıştık. Ülkemizi dünyada yükselen bir değer, sözü geçen bir lider haline getirdik. Şimdi daha büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi de ancak sizin desteğinizle gerçekleştirebiliriz. 22 yıldır Afyonkarahisar'a eğitimden sağlığa, ulaşımdan şehirciliğe, turizmden sosyal hizmetlere kadar 68 milyar liralık yatırım yaptık. Her zaman, her koşulda İhsaniyeli kardeşlerimizin yanında olduk."

"Evlatlarımıza gelişen ve büyüyen bir Türkiye bırakacağız"

Afyonkarahisar'ın 2002'den bu yana AK Parti'nin, demokrasinin kalesi olduğunu söyleyen Göktaş, bu geleneğin devam edeceğine inandığını belirtti.

Afyonkarahisar'da hizmet yolcuğuna Hüseyin Ceylan Uluçay ile aralıksız devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Hep birlikte, 1 Nisan'da gerçek belediyeciliğin kazandığı bir sabaha gözlerimizi açacağız. Buna inancımız da güvenimiz de tam. Yeni dönemde inşallah, İhsaniye'ye de Emine Gökçe Başkanımız ile hizmet edeceğiz. İlçemiz kadınlara yönelik istihdam, eğitim ve girişimcilik destekleri ile kalkınacak. Gençler için eğitim ve meslek edindirme süreçlerinin en yakın dostu belediyemiz olacak." diye konuştu.

Yaşlı ve engelliler için bakım ve sosyalleşme imkanları sağlayacağını savunan Göktaş, şöyle konuştu:

"İhsaniye, herkes için özlenen bir ilçe, doya doya yaşanan bir yer olacak. Bugün Afyonkarahisar için İhsaniye için Türkiye için yeni bir başlangıcın, yeni bir dönemecin eşiğindeyiz. Tarihi, zaferlerle dolu böylesi önemli bir şehirde inşallah, yeni bir demokrasi zaferine, 31 Mart Yerel Seçimler zaferine imza atacağız. Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimine, 31 Mart'a sayılı günler kaldı. Bu hafta sonu hep birlikte sandık başında olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hep birlikte 'Gerçek Belediyecilik' diyecek, büyük bir özveriyle bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Tıpkı 21 yıldır olduğu gibi hep birlikte eser siyasetimizle, hizmet siyasetimizle şehrimizi kalkındırmaya, ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda bu güzel şehri İhsaniye'yi el birliğiyle ihya edeceğiz. Evlatlarımıza gelişen ve büyüyen bir Türkiye bırakacağız."

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Son Dakika

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