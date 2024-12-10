Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Gazze'de, Suriye'de ve mazlumun olduğu her coğrafyada adaletin, barışın ve insan haklarının herkes için tesis edildiği bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 76'ncı yıl dönümünde, insanlık onurunu ve temel insan haklarını savunma iradesini yinelediklerini belirtti.

İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım politikaları başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden çatışmaların, evrensel insan hakları değerlerinin nasıl çiğnendiğini gözler önüne serdiğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu karanlık tablo, insan haklarının yalnızca bir metin değil, bir eylem çağrısı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugün, tüm insanlığın sorumluluğu, hak ihlallerine karşı sesini yükseltmek ve mazlumların yanında olmaktır. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Daha adil bir dünya mümkün' anlayışıyla, Gazze'de, Suriye'de ve mazlumun olduğu her coğrafyada adaletin, barışın ve insan haklarının herkes için tesis edildiği bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz."