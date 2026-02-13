Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ\'da sosyal konutların kura çekilişinde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Tekirdağ'ımızda 6 bin 865 konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Yüzyılın Konut Projesi engelli vatandaşlarımız ve şehit yakınlarımız için ayrılan özel kontenjanla hiç kimseyi geride bırakmayan yaklaşımın bir yansımasıdır." dedi.

Göktaş, Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde, yapılacak kurayla ev sahibi olacak vatandaşların heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Son 24 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her köşesinde büyük bir yatırım ve hizmet seferberliği yürütüldüğünü ifade eden Göktaş, ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda vatandaşın hayatını kolaylaştıran adımlar atıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, Yüzyılın Konut Projesi'nin 81 ilde vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmede önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ'da da bugün kurayla ev sahiplerinin belirleneceğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün Tekirdağ'ımızda 6 bin 865 konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Yüzyılın Konut Projesi engelli vatandaşlarımız ve şehit yakınlarımız için ayrılan özel kontenjanla hiç kimseyi geride bırakmayan yaklaşımın bir yansımasıdır. Çünkü konut, sadece bir bina değildir. Şehirlerin nitelikli yaşam alanlarına kavuşması, mahallenin huzuru, ailenin birliğidir. Bu anlamda hayata geçirilen her bir sosyal konut projesi 'aile dostu ekosistem' anlayışımızın kıymetli bir parçasıdır."

Bakanlık olarak aile içi iletişimi ve kuşaklar arası bağı güçlendiren programlar yürüttüklerini ifade eden Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus 10 Yılı" sürecinde de çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Tekirdağ'a yapılan yatırımlara değinen Göktaş, son 24 yılda kente her alanda 157 milyar lira değerinde eser kazandırıldığını belirtti.

"İhtiyaçları yerinde tespit ederek uygun hizmetlere yönlendirme yapıyoruz"

Sosyal hizmet ağını güçlendirdiklerini vurgulayan Göktaş, aile ve sosyal hizmetler alanında 9,9 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını ifade etti.

Geçen yıl Tekirdağ'a 682,6 milyon lira kaynak aktarıldığı bilgisini paylaşan Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025 yılında 12 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 36 bin 165 haneye 605 milyon lira yardım ulaştırdık. Mobil sosyal hizmet aracımızla mahalle mahalle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. İhtiyaçları yerinde tespit ederek uygun hizmetlere yönlendirme yapıyoruz. Böylece kapısını çalmadığımız hane kalmayacak. Birazdan çekeceğimiz kuralar, vatandaşlarımızın yuva heyecanına ortak olduğumuz an olacak."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver de Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çekerek, dirençli konut ve şehirler inşa etmenin önemini vurguladı.

Suver, kira fiyatlarını dengelemek ve konut ihtiyacını karşılamak amacıyla 500 bin sosyal konut seferberliğinin başlatıldığını ifade etti.

Programda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ve Mestan Özcan da konuşma yaptı.

Okunan duanın ardından Bakan Göktaş, beraberindekilerle butona basarak kura çekilişini gerçekleştirdi.