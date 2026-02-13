Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da sosyal konutların kura çekilişinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da sosyal konutların kura çekilişinde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ\'da sosyal konutların kura çekilişinde konuştu Açıklaması
13.02.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Tekirdağ'ımızda 6 bin 865 konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Tekirdağ'ımızda 6 bin 865 konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Yüzyılın Konut Projesi engelli vatandaşlarımız ve şehit yakınlarımız için ayrılan özel kontenjanla hiç kimseyi geride bırakmayan yaklaşımın bir yansımasıdır." dedi.

Göktaş, Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde, yapılacak kurayla ev sahibi olacak vatandaşların heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Son 24 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her köşesinde büyük bir yatırım ve hizmet seferberliği yürütüldüğünü ifade eden Göktaş, ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda vatandaşın hayatını kolaylaştıran adımlar atıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, Yüzyılın Konut Projesi'nin 81 ilde vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmede önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ'da da bugün kurayla ev sahiplerinin belirleneceğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün Tekirdağ'ımızda 6 bin 865 konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Yüzyılın Konut Projesi engelli vatandaşlarımız ve şehit yakınlarımız için ayrılan özel kontenjanla hiç kimseyi geride bırakmayan yaklaşımın bir yansımasıdır. Çünkü konut, sadece bir bina değildir. Şehirlerin nitelikli yaşam alanlarına kavuşması, mahallenin huzuru, ailenin birliğidir. Bu anlamda hayata geçirilen her bir sosyal konut projesi 'aile dostu ekosistem' anlayışımızın kıymetli bir parçasıdır."

Bakanlık olarak aile içi iletişimi ve kuşaklar arası bağı güçlendiren programlar yürüttüklerini ifade eden Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus 10 Yılı" sürecinde de çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Tekirdağ'a yapılan yatırımlara değinen Göktaş, son 24 yılda kente her alanda 157 milyar lira değerinde eser kazandırıldığını belirtti.

"İhtiyaçları yerinde tespit ederek uygun hizmetlere yönlendirme yapıyoruz"

Sosyal hizmet ağını güçlendirdiklerini vurgulayan Göktaş, aile ve sosyal hizmetler alanında 9,9 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını ifade etti.

Geçen yıl Tekirdağ'a 682,6 milyon lira kaynak aktarıldığı bilgisini paylaşan Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025 yılında 12 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 36 bin 165 haneye 605 milyon lira yardım ulaştırdık. Mobil sosyal hizmet aracımızla mahalle mahalle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. İhtiyaçları yerinde tespit ederek uygun hizmetlere yönlendirme yapıyoruz. Böylece kapısını çalmadığımız hane kalmayacak. Birazdan çekeceğimiz kuralar, vatandaşlarımızın yuva heyecanına ortak olduğumuz an olacak."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver de Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çekerek, dirençli konut ve şehirler inşa etmenin önemini vurguladı.

Suver, kira fiyatlarını dengelemek ve konut ihtiyacını karşılamak amacıyla 500 bin sosyal konut seferberliğinin başlatıldığını ifade etti.

Programda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ve Mestan Özcan da konuşma yaptı.

Okunan duanın ardından Bakan Göktaş, beraberindekilerle butona basarak kura çekilişini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da sosyal konutların kura çekilişinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu
Kanada’nın gümrük vergileri kaldırıldı, Trump destek veren vekilleri tehdit etti Kanada'nın gümrük vergileri kaldırıldı, Trump destek veren vekilleri tehdit etti
Rakiplerin zorluğu Montella’nın mutluluğuna engel olamadı Rakiplerin zorluğu Montella'nın mutluluğuna engel olamadı
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş

17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:03:29. #7.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da sosyal konutların kura çekilişinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.