Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş, "Roman Tarihi ve Kültürü Programı"nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 2. Aşama Eylem Planı kapsamında 1071 konutu içeren yeni bir proje planladıklarını belirterek, "Bu projeyle, Roman vatandaşlarımızın yaşam biçimlerini ve ihtiyaçlarını gözeten bir yerleşim modeli oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Roman Tarihi ve Kültürü Programı'na katıldı.

Burada konuşan Göktaş, "Roman Tarihi ve Kültürü" etkinliği kapsamında katılımcılarla birlikte aynı çatı altında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini getirdiğini dile getiren Göktaş, "8 Nisan Dünya Romanlar Günü, Roman kültürünü, birikimini ve bu ülkeye kattığı güzellikleri bir kez daha hatırlamak için önemli bir gündür. Bu özel günü, sizlerin gününü gönülden kutluyorum." dedi.

"Anadolu'nun sosyal ve kültürel hayatında Roman kardeşlerimizin izi vardır"

Göktaş, Romanların gittikleri her yere kendi güzelliğini taşıyan bir topluluk olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her daim müzikleriyle, sanatlarıyla ve gönül dünyalarıyla hayatımıza neşe katıyorlar. Bulundukları her yere canlılık, samimiyet ve sıcaklık taşıyorlar. Güçlü dayanışma duygusu, çalışkanlıkları ve hayata sıkı sıkıya bağlı oluşlarıyla hepimize örnek oluyorlar. Anadolu'nun sosyal ve kültürel hayatında Roman kardeşlerimizin izi vardır. Şehirlerimizin ruhunda, mahallelerimizin sıcaklığında, geleneklerimizin, müziğimizin, el sanatlarımızın canlılığında onların emeği ve birikimi vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Roman vatandaşların Türkiye'ye kattığı zenginliğin kıymetini bilen bir lider olduğunu, bu anlayışın zamanla güçlü ve samimi bir gönül bağına dönüştüğünü ifade eden Göktaş, 2009'da hayata geçirilen Roman Açılımının bu bağın bir yansıması olduğunu, bu adımla Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların da daha etkili hale geldiğini aktardı.

Göktaş, böylece Roman toplumunun ihtiyaç ve beklentilerinin ilk kez bu kadar güçlü şekilde devletin gündemine girdiğini vurgulayarak, "Bu iradenin önemli yansımalarından biri ise hiç şüphesiz, 2016-2021 dönemini kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı oldu. Eylem planıyla eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal hizmetler ve yardımlar gibi alanlarda daha etkili hizmetler sunuldu." diye konuştu.

Roman vatandaşların ihtiyaçlarına yakından temas eden ve kurumlar arası işbirliğini güçlendiren adımlar atıldığını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu dönemde Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen SİROMA Projesi de önemli bir eşik oldu. Bu kapsamda 12 ilde farkındalığı artıran çalışmalar yürütüldü. Eğitime erişimi kolaylaştıran ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı destekleyen uygulamalar devreye alındı. Sosyal güvence kapsamında iş gücüne katılımı artıracak somut adımlar atıldı. Ardından ROMSİD projesiyle, Roman vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin izleme ve değerlendirme süreci güçlü hale getirildi."

"Özellikle kadınların ve gençlerin güçlenmesi, bizim için ayrı bir önem taşıyor"

Bakan Göktaş, 2023-2030 dönemini kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın ilk aşamasını tamamladıklarını, 2026 yılının Ocak ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2. Aşama Eylem Planı'nın da yürürlüğe girdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Eylem planımız kapsamında eğitimden sağlığa, istihdamdan barınmaya kadar her alanda Roman vatandaşlarımızın hayatına dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Burada özellikle vurgulamak isterim ki bu yeni dönemin en güçlü yönlerinden biri yerel ihtiyaçlara göre hareket edilmesidir. Çünkü her şehrin ihtiyacı, her mahallenin dinamiği ve her ailenin karşılaştığı mesele aynı değildir. Bu nedenle Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı illerde yerel eylem planları hazırladık. Valiliklerimizin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, yerelde daha hassas ve etkili çalışma ortamı sağladık. Bu kapsamda, ilk aşamada 25 ilde İl Çalışma Grupları oluşturduk. Hedefimiz, Roman vatandaşlarımızın tüm politika ve hizmet süreçlerine katılımını güçlendirmek ve yerelde ortak aklı büyütmektir."

Öte yandan Romanların yoğun yaşadığı 22 ilde bugüne kadar toplam 6 bin 720 konut yaparak bunları teslim ettiklerini aktaran Göktaş, "Eylem Planı kapsamında 1071 konutu içeren yeni bir proje planlıyoruz. Bu projeyle, Roman vatandaşlarımızın yaşam biçimlerini ve ihtiyaçlarını gözeten bir yerleşim modeli oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Göktaş, tüm bu çalışmaların yanı sıra 89 Sosyal Dayanışma Merkezinde sosyal destek, eğitim, meslek ve kişisel gelişim alanlarında hizmetler sunduklarını dile getirdi.

Kadınların üretkenliğini destekleyen, çocukların gelişimine katkı sunan ve aile yapısını güçlendiren çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Diğer yandan, LOCALROMA Projesi ile yerel yönetimlerin daha kapsayıcı çalışmalar yapmasına destek oluyoruz. 2026'nın ikinci yarısında başlayacak bu projeyle, Roman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vereceğiz. Bunun yanı sıra, Roman Entegrasyonu Projesinin üçüncü aşamasında, Batı Balkan ülkeleriyle birlikte konut, iş, nüfus kaydı, çevre ve dijitalleşme gibi alanlarda yeni çalışmalar yürütüyoruz. Bugün Roman kardeşlerimiz, hayatın içinde her alanda varlık gösteriyor. Özellikle kadınların ve gençlerin güçlenmesi, bizim için ayrı bir önem taşıyor."

Göktaş, Roman kadınlarının sabrı, emeği ve sevgisiyle topluma güç verdiklerini ifade ederek, "Roman gençleri Türkiye'nin yarınında çok önemli roller üstlenecek büyük bir potansiyele sahiptir. Bizim görevimiz, bu potansiyeli gerçek kılmak ve fırsatlara erişimi artırmaktır. Aynı şekilde, Roman tarihini ve kültürünü yeni kuşaklara taşımak, bu zenginliği korumak için çok önemlidir. Türkiye Yüzyılı'nı ise ancak bu doğrultuda, kültürel zenginliğimizi koruyarak, fırsat eşitliğini artırarak ve birlikte daha güçlü bir gelecek kurarak inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Okula giden her Roman çocuğa kantin kart desteği

İstanbul Valisi Davut Gül de farklılıkları zenginlik gören bir medeniyetin mensupları olduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdini birinci sınıf vatandaş olarak görerek hizmet etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Üç konuyu özellikle hatırlatmak istediğini belirten Gül, ilk olarak Romanların çocuklarını ana okulu ve kreşlere gönderebilmesi için ilgili bakanların öncülüğünde İstanbul'da her mahallede ana okulu ve kreş yaptıklarını ve yapacaklarını söyledi.

Gül, "İkincisi, mahalle ölçeğinde, yürüme mesafesinde çocukların ödevlerini yapabileceği, bizim öğretmenlerimizin rehberlik yapabileceği 253 tane ödev evlerimiz var. Bunların sayısını ilk etapta 500'e, daha sonra 1000'e çıkartacağız." diye konuştu.

Okula giden bütün Roman çocuklara "kantin kart" vereceklerini dile getiren Gül, "Okula gittiklerinde her ay 2 bin lira yükleyeceğiz ve kantinden yemek alabilecekler." dedi.

Gül, programa katılan herkese, Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında hazırladıkları milli takım forması ve spor ayakkabı hediye edeceklerini kaydetti.

Programda, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Cemal Bekle de birer konuşma yaptı.

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konser verdiği programda, Klarnet virtüözü Bülent Altınbaş ise klarnet gösterisi sundu.

Program, hediye takdimi ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.