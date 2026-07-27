Aileleriyle tartışıp evden kaçan genç kızlar, bakın ne halde bulundu

Brezilya’da aileleriyle tartıştıktan sonra gizlice evden kaçan iki kız kardeş, geride endişeli bir aile bıraktı. Telefon sinyallerini takibe alan polisin arama çalışması acı bir gerçekle son buldu: İki kardeş yol kenarında kaza geçirmiş halde ağır yaralı olarak bulundu.

TARTIŞIP EVDEN GİZLİCE KAÇTILAR

Brezilya'da meydana gelen olayda, aileleriyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan iki genç kız, kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Bir süre sonra kızlarının odalarında olmadığını ve evden gittiklerini fark eden aile, büyük bir panik ve endişeye kapıldı. Kendi imkanlarıyla çevrede arama yapan ve kızlarına ulaşmaya çalışan aile, tüm çabaları sonuçsuz kalınca durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi.

TELEFON SİNYALİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp kardeşleri bulmak için teknoloji takibi başlattı. Kızların cep telefonu sinyallerini incelemeye alan ekipler, son konum verileri doğrultusunda belirlenen bölgeye sevk edildi. Sinyalin geldiği güzergahta arama yapan ekipler, yol kenarında korkunç bir manzarayla karşılaştı. İki kız kardeşin bir trafik kazası geçirdiği ve yol kenarında yaralı halde yattıkları tespit edildi. Olay yerine hızla çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşleri hastaneye kaldırdı.