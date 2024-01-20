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AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocaispir Meşalelerle Karşılandı - Son Dakika
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AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocaispir Meşalelerle Karşılandı

AK Parti'nin yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, partililerce meşalelerle karşılandı. Kocaispir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yaptığı konuşmada Adana'nın sorunlarını bildiklerini ve hizmetle büyütmeye talip olduklarını belirtti.

AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocaispir Meşalelerle Karşılandı
20.01.2024 - 16:52,  Güncelleme: 17:08
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AK Parti'nin yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, partililerce meşalelerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Kocaispir, kente döndü.

AK Parti İl Başkanlığı önünde meşalelerle karşılanan Kocaispir, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yüreğir'de yaptığı hizmetleri anlatan Kocaispir, şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle bu çıktığımız yolculukta bu sefer Adana kazanacak. Çünkü bu şehrin sorunlarını biliyoruz. Ulaşım başta olmak üzere kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın, her birimizin hayatını zorlaştıran, bizi mutsuz kılan bütün meselelere vakıfız. Polemik yapmaya, kavga çıkarmaya, bireysel fayda gözetmeye, yalanla göz boyamaya değil, hizmetle, icraatla, özveriyle Adana'yı büyütmeye talibiz. Biz Adana'yı bir dünya şehri yapmaya talibiz. Allah'a şükür bunu yapacak vizyon, kabiliyet ve tecrübeye sahibiz."

Kocaispir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında başlattığı ve Türkiye'ye, dünyaya örnek olan "gönül belediyeciliğini" yeniden ihya etmeye talip olduklarını belirtti.

Vazifelerinin şehrin sorunlarını çözmek, hemşehrilerinin ihtiyaçlarını gidermek, talep ve beklentilerini karşılamak olduğunu aktaran Kocaispir, şunları kaydetti:

"Ortak aklı, demokratik yönetim kültürünü ve hizmet siyasetini hakim kılmakta kararlıyız. Şeffaflık ve hesap verebilirlik en temel yönetim ilkemizdir. Kayıt dışı ve merdiven altı ilişkiler ağından uzağız. Evin mutfağında başka, salonda başka türlü konuşmak ve davranmak bize yakışmaz. Ciddiyet, tutarlılık ve sözünün eri olmak siyasetimizin şiarıdır. Hazırız ve kararlıyız. Cumhur İttifakı olarak el ele, gönül gönüle verdiğimizde hiçbir kimseyi dışlamadan, herkesin kalbine girmek için mücadele yaptığımızda bu kararlılığın sonu inşallah zafer olacaktır."

Karşılama programına, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocaispir Meşalelerle Karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocaispir Meşalelerle Karşılandı - Son Dakika
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