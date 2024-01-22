 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın coşkuyla karşılandı

AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Salih Aydın, kentte partililer ve vatandaşlar tarafından coşkunla karşılandı. Aydın, halka hizmet odaklı çalışacaklarını ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.

AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın coşkuyla karşılandı
22.01.2024 - 18:40,
Abone Ol

AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Salih Aydın, kentte partililer ve vatandaşlar tarafından coşkunla karşılandı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör ile Ahmed-i Hani Havalimanı'na gelen Aydın, partililerce çiçekler ve davul zurnayla karşılandı.

Daha sonra konvoy eşliğinde Eski Van Caddesi'ne geçerek burada vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Ağrı'nın önceki belediye başkanlarına teşekkür eden ve kentin daha fazla hizmet alacağını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi belediyecilik bir gönül işidir, aşk işidir, bir dert işidir. Gerçekten derdiniz ve memleketinize sevdanız varsa o zaman bu memlekete hizmet edersiniz. Biz bu yola çıkarken memleketin bütün dertleriyle dertlendiğimizi söylemiştik. Biz bu memleketi terk etmedik. Üniversite eğitimi hariç yaşamımın tamamı Ağrı'da ve sizlerle geçti."

Aydın, herkese eşit davranıp şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hizmet odaklı çalışma yürüteceklerini anlattı.

Milletvekili Kilerci yaptığı konuşmada Aydın'a destek istedi.

Programa Belediye Başkanı Metin Karadoğan, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Salih, AK Parti, Aydın, Ağrı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın coşkuyla karşılandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:16:10. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement