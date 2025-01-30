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AK Parti Kadın Kolları Kongresi

AK Parti Kadın Kolları Kongresi

AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, "Ankara'mızın her bir ilçesine, her bir sokağına adımlarımızla iz bıraktık. Ankara'mızın her bir köşesine AK kadınların imzasını attık." dedi.

30.01.2025 16:49
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AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, "Ankara'mızın her bir ilçesine, her bir sokağına adımlarımızla iz bıraktık. Ankara'mızın her bir köşesine AK kadınların imzasını attık." dedi.

Çakmak, AK Parti Genel Merkez Kongre Binası'nda düzenlenen AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle yola çıktıklarını söyledi.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve iktidarın sesi, sözü olduklarını belirten Çakmak, "Ankara'mızın her bir ilçesine, her bir sokağına adımlarımızla iz bıraktık. Ankara'mızın her bir köşesine AK kadınların imzasını attık." diye konuştu.

Çalışmaların üzerine bir şeyler ekleyebilmek adına gecelerini gündüzlerine kattıklarını dile getiren Çakmak, "Çoluğumuzu çocuklarımızı bıraktık. Çünkü biz bir milletin çocuklarıyla ilgili çalışmalar yapmak zorundaydık. Çünkü biz, milletin evlatları yarınlarda rahat etsinler diye mücadele içerisinde var olmak zorundaydık. Hiç sağımıza solumuza bakmadan 'ben de varım' diyen AK kadınlarla yolumuza revan olduk." diye konuştu.

Pek çok sıkıntıları ve badireleri birlikte atlattıklarını belirten Çakmak, bugüne kadar kadın teşkilatlarının yaptıklarını anlattı.

Çakmak, "Bugünkü bayrak değişimiyle inşallah vakit, 'çalışma vaktidir' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Teşkilatımızın en güçlü savunucuları olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkan adayı Aysel Koçak ise bugün bir bayrak değişimine şahit olduklarını belirtti.

Bu davanın "bayrak değişimi" olduğunu vurgulayan Koçak, "AK kadınlar yeri geldiğinde anne şefkatiyle, yeri geldiğinde mücadele kadını azmiyle çalışan, yorulmak bilmeyen, yılmadan yoluna devam eden büyük ailedir." şeklinde konuştu.

Bugün yeni bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Koçak, AK kadınlar olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletle omuz omuza yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Koçak, Ankara'nın her sokağında, her hanesinde, her gönlünde olmaya devam edeceklerini belirterek, daha fazla kadını siyasette aktif hale getirmek için mücadele edeceklerini, gönüllere dokunarak hizmet siyasetini daha da güçlendireceklerini ifade etti.

AK Parti'nin vizyonunu, kadınların emeği ve azmiyle daha ileriye taşıyacaklarını anlatan Koçak, "Kadın kolları olarak bizler her zaman teşkilatımızın en güçlü savunucuları olmaya, en önde sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kongrede AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Kadın Kolları Başkan adayı Tuğba Işık Ercan da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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