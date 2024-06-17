AK Parti Antalya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Antalya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Antalya İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

17.06.2024 20:02
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AK Parti Antalya İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Parti binasında düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Ali Çetin, geleneksel hale gelen bayramlaşma merasiminde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Çetin, bir bayrama daha Gazze'deki Müslümanlar'ın acısıyla girildiğini kaydederek, "İnşallah kardeşlerimizin düşmanlarına karşı muzaffer oldukları, İsrail'in de yaptıklarının yanına kar kalmadığı, hesabının sorulduğu günleri de görürüz." dedi.

Yerel seçimlerin ardından tekrar toparlanmaya, sahada emek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Çetin, vatandaşların ümidinin halen AK Parti olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Eksiklikleri, kusurları belirleyerek Gazipaşa'dan Kaş'a kadar çalışmalar yürüteceklerini belirten Çetin, "Antalya'ya güzel hizmetler yapacağımızdan, sizlerin de destek ve katkılarıyla Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durarak, daha güzel günlere kavuşacağımızdan hiç endişemiz yok." diye konuştu.

Çetin, geçen ay hayatını kaybeden AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'a da rahmet diledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, buruk bir bayram yaşandığını dile getirdi.

Teknolojinin altın çağının yaşandığı modern dünyada, halen çocukların öldüğünü, öldürüldüğünü ve katledildiğini söyleyen Köse, modern dünyanın ise buna ses çıkarmadığını ifade etti.

Köse, şöyle konuştu:

"Başımızda Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, Arap Baharı revaçtayken, Gezi olayları yaşanırken bu memlekette iç savaş çıkarırlar, 17-25 Aralık'ta, arkasından 15 Temmuz'da darbe yapıp bu memleketi birbirine kırdırırlar, memleketin başına olmayacak aşağılıkları getirirlerdi. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı başımıza öyle çoraplar örerlerdi ki bu bayramlar bayram olmazdı. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin savunması Gazze'den başlıyor' diyor. O yüzden biz Gazze'de olanlara sessiz kalamayız. Dünyada nerede bir mazlum inliyorsa, biz onun yanında olmalıyız. Onun için biz dünya 5'ten büyüktür diyor, hakikati haykırıyoruz."

Milletvekili İbrahim Ethem Taş da partililerin bayramını kutladı. 23 yıldır AK Parti'de dava arkadaşlığının devam ettiğini, bu süreçte vefat edenler de olduğunu vurgulayan Taş, vefat eden partililere de rahmet diledi.

Milletvekili Atay Uslu da AK Parti'nin ve "Ak davanın" Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilerlediğini ve bu dava için yılmadan, yorulmadan çalışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Çetin ile milletvekilleri, parti binası önünde partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Antalya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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