AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca\'daki Projeleri İnceledi

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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ilçesindeki yapımı devam eden projeleri inceledi.

Uslu, halk eğitim merkezi, TOBB Anaokulu, Atatürk İlkokulu, gençlik merkezi, hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü inşaatlarını gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Uslu, Kumluca'ya yeni eserler kazandırmaya devam ettiklerini bildirdi. Eser ve hizmet siyasetiyle yola devam ettiklerini aktaran Uslu, "Antalya'yı, Türkiye'yi seviyoruz. Kumluca ilçemizde iki okul ve bir sentetik çim futbol sahası tamamlandı, eğitime ve hizmete hazır. Gençlik merkezi, hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü inşaatlarında da sona yaklaşıldı." ifadelerini kullandı.

İnceleme gezisine Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da katıldı.