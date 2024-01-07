Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 97 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı.

Bu sabah saatlerinde vefat eden Hedise Çelik'in cenazesi Yıldırım Bayezid Camii'ne getirildi.

Çelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Faruk Çelik ve yakınlarının yanı sıra, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.