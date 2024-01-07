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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 97 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik'in cenazesi, Yıldırım Bayezid Camii'nde düzenlenen törenin ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Faruk Çelik ve yakınlarının yanı sıra, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik\'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı
07.01.2024 - 17:31,
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 97 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı.

Bu sabah saatlerinde vefat eden Hedise Çelik'in cenazesi Yıldırım Bayezid Camii'ne getirildi.

Çelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Faruk Çelik ve yakınlarının yanı sıra, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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