 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Gür, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi. 'Haber' kategorisinde Murat Kula'nın 'Filistin'e destek', 'Çevre-Yaşam' kategorisinde Mostafa Alkharouf'un 'İlk kıblede namaz', 'Spor' kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un 'Mete'nin nişanı' adlı fotoğraflarını seçen Gür, bu yıla özel eklenen 'Deprem: Umut' kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın 'Depremin umudu', 'Gazze: Kanıt' kategorisinde ise Montaser Alsawaf'ın 'Masumiyet' adlı karelerine oy verdi. Gür, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların her birinin birbirinden kaliteli ve anlamlı olduğunu, seçmekte zorlandığını belirterek, emeği geçen muhabirleri tebrik etti, başarılar diledi.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
06.01.2024 - 13:51,  Güncelleme: 13:53
Abone Ol

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Gür, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğraflarını seçen Gür, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Montaser Alsawaf'ın " Masumiyet" adlı karelerine oy verdi.

Gür, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların her birinin birbirinden kaliteli ve anlamlı olduğunu, seçmekte zorlandığını belirterek, emeği geçen muhabirleri tebrik etti, başarılar diledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Batman, Akif, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika


14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35
Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50
45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu

Son Dakika
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:15 Kars'ta yapılan kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 15:00:22. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement