AK Parti Batman İl Başkanı Şansi'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreci sadece siyasi bir gelişme olarak değil, toplumsal barış, kardeşlik ve huzur adına tarihi bir kazanım olarak değerlendiriyoruz." dedi.

AK Parti Batman İl Başkanlığında düzenlenen basın toplasında gazetecilerle bir araya gelen Şansi, hafta sonu Ankara'da yapılan 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen mesajların önemine işaret etti.

AK Parti il teşkilatı olarak ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirme sorumluluğuyla sahada olmaya devam edeceklerini dile getiren Şansi, "Bu süreci sadece siyasi bir gelişme olarak değil, toplumsal barış, kardeşlik ve huzur adına tarihi bir kazanım olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Şansi, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından hemen sonra kentte sahaya indiklerini, esnafı ziyaret ettiklerini, vatandaşlarla görüştüklerini anlatarak, "Hafta boyunca ev ve iş yerlerini tek tek ziyaret ederek aziz milletimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Amacımız bu anlamlı süreçte halkımızla omuz omuza yürümek, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek ve aynı zamanda bu tarihi sürecin ruhunu ve önemini halkımıza doğrudan anlatmaktır. Öte yandan bu haftanın milletimiz açısından bir diğer önemli yönü de 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yıl dönümü olması. O karanlık gecede milletimizin bir ve beraber olarak gösterdiği destansı direnişi asla unutmayacağız. O ruhu yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak adına bu hafta boyunca gerçekleştireceğimiz her çalışmada aynı inançla hareket edeceğiz." diye konuştu.