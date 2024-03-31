AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, oy kullandı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
Eşi Ayşe Nasıroğlu ve annesi Azize Nasıroğlu ile oy kullanmak için Batman Anadolu Lisesi'ne gelen Nasıroğlu, 1045 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullanma işleminin ardından sandık görevlilerine kolaylıklar dileyip vatandaşlarla sohbet eden Nasıroğlu, seçimlerin Türkiye ve Batman'a hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.
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Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Yöresel kıyafetleriyle gelen kadınlar, gündelik yaşamlarında giydikleri kıyafetlerle oy verme işlemini gerçekleştirdi. Köydeki seçmenlerin bazıları ise ellerindeki sopaları baston gibi kullanarak sandık başına geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Tekin, eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar İlkokulu'ndaki '1138' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi.
Düzce'deki Hilmi Çilingir Huzurevi'nde yaşayan sakinler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, gözetmenler eşliğinde oylarını kullandı. Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen yaşlılar, devletleri için sağlık ve selamet diledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce evinin önünden bir videolu mesaj paylaştı. İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanacaklarını belirterek, milleti eksiksiz oy kullanmaya davet etti. İstanbul'da devam eden yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 seçmen oy kullanacak.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Vatandaşlar, yaralıları götürmek için gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Valilik, bölgeye Bingöl'den de gönderilen timler ile helikopter destekli güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Arifiye Mahallesi'ndeki bir okulda oy kullanarak seçimlere katıldı. Vali Aksoy, güvenlik önlemlerinin alındığını ve seçimlerin huzur içinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.
Yozgat'ın Merkeze bağlı Lök köyünde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için eski sağlık ocağı binasına giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş, oy pusulalarıyla kabine giderken kalp krizi geçirdi. İldiş, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ailesiyle birlikte Hamzabey Ortaokulu'na giderek oy kullandı. Demirtaş, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için alınan tedbirleri belirtti ve seçim sonuçlarının ülke ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
Aksaray Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı Adayı Evren Dinçer, eşi Merve Dinçer ile birlikte oy kullandı. Başkan Dinçer, seçimlerin Aksaray ile birlikte Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
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