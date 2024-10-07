AK Parti Bilecik İl Başkanlığından İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki - Son Dakika
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığından İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanlığından İsrail\'in Filistin\'e saldırılarına tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

07.10.2024 16:18
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarla İsrail'in savunmasız sivilleri hedef aldığı, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığı belirtildi.

Son 1 yılda bölgede 17 bini çocuk, 11 bini kadın olmak üzere yaklaşık 42 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasbedilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak, ne hukuk ne de adalet beklenebilir."

Açıklamada, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduğu kaydedildi.

Türkiye'nin yalnızca diplomatik yollarla değil aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin'in yanında olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail saldırganlığının ülkemize de yönelebileceği riskini tüm bölge ülkeler gibi biz de görüyoruz. Stratejik tüm hazırlıklarını yapan bir ülkenin özgüvenini taşıyoruz. Vatandaşlarımızı ülkemizin karşılaşabileceği uluslararası tehditler konusunda ideolojik tutumlarından bağımsız olarak tek bir cephede birleşmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Bilecik İl Başkanlığından İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki - Son Dakika

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