AK Parti'den Afrika açılımı

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Somali Barış ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Abdurrahim Muhammed Hüseyin başkanlığındaki heyet AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve iki parti arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Etiyopya ile Somali arasındaki Somaliland krizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin imzaladığı Etiyopya-Somali Ankara Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.

Bu süreç sonrasında AK Parti'nin iki ülke ile temasları sonucunda Somali'nin iktidar partisi olan Somali Barış ve Kalkınma Partisi, Türkiye'yi ziyaret etme kararı aldı.

Ziyaret kapsamında AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Somali Barış ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Abdurrahim Muhammed Hüseyin başkanlığındaki heyet ile bir mutabakat zaptı imzalandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya başkanlığındaki heyet ile Somali Barış ve Kalkınma Partisi heyeti arasında yapılan görüşmelerde, ikili parti ilişkilerinin geliştirilmesi, Somali ile enerji alanında işbirliği, öğrenci değişimi, Türkiye'nin Afrika açılımıyla birlikte gelişen ilişkilerin artırılması gibi konular ele alındı.

Mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, "1969'dan beri Somali'de ilk defa doğrudan seçim gerçekleşecek. 2026 yılında doğrudan parlamento seçimleri gerçekleşecek. 2025 sonunda belediye seçimleri yapmayı planlıyorlar. AK Parti tecrübesinden faydalanmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Somali'den gelen ve AK Parti'yi ziyaret eden heyette Hüseyin'in yanı sıra, Barış ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh Muhammed, Parti Startejik Ünitesi Başkanı Abdullahi Şeyh Hüseyin Muhamed, Kadın Kolları Başkanı Zemzem Muhumed Omar da yer aldı.

Etiyopya ziyareti

Öte yandan, AK Parti heyeti, Ankara Bildirisi'nin taraflarından bir diğer ülke olan Etiyopya'yı da ziyaret etme kararı aldı.

Etiyopya'daki iktidar partisi olan Etiyopya Refah Partisi'nin daveti üzerine alınan kararla birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya başkanlığındaki heyet bugün yola çıkacak.

AK Parti heyetinin yarın Etiyopya'da olması ve Etiyopya Refah Partisi Genel Başkan Vekili Adam Farah ile partiler arası mutabakat zaptının imzalanması planlanıyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Türkiye'den mezun olan Etiyopyalı öğrenciler ile görüşecek AK Parti heyeti, cuma günü de Etiyopya Refah Partisi'nin kongresine katılacak.