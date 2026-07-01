AK Parti\'den \'doludizgin büyüme\' vurgusu: 11 milyon 709 bin üye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Doludizgin ailemizi büyüterek ama aynı zamanda fikrimizi, heyecanımızı da çok daha yüksek bir irtifaya taşıyarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Büyükgümüş, AA muhabirine, partisinin üye sayısındaki artışla ilgili yaptığı değerlendirmede, üyelik çalışmalarının bütün çalışmalarının kalbinde yer aldığını belirtti.

Mücadelelerini yeni isimlerle, onların fikriyle, heyecanıyla sürekli büyütmenin, geliştirmenin peşinde bir siyasi hareket olduklarını ifade eden Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'yi "Türkiye Kitabı" olarak tarif ettiğini hatırlattı.

Büyükgümüş, bu sözün, farklılıkların bir araya geldiği, ortak Türkiye Yüzyılı hedefleri etrafında farklı fikirlerin, heyecanın, duyguların bir araya geldiği bir politik sembolü ifade ettiğini belirterek, "Buradan hareket edersek bizim teşkilat olarak çabamız, bu güçlü AK Parti kitabına, AK Parti'mizin bir 'Türkiye Kitabı' olma misyonuna yeni sayfalar ilave etmektir, yeni fikirlerle, yeni heyecanlarla bunu zenginleştirmektir. Tam da bizim siyasi çalışmalarımızın merkezinde bu sebeple üye çalışmalarımız yer alır. Teşkilatlarımız sürekli milletimizle iç içe, milletimizle buluştukları her noktada gidip fikirlerini, önerilerini, tekliflerini, eleştirilerini dinleyerek ve 'Türkiye Yüzyılı mücadelemizde de bir nefer olarak kaydolun' diyerek yürüttüğümüz bir çalışmadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2002'den itibaren oylarıyla mücadelesine destek olan vatandaşların bulunduğunu dile getiren Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Biz teşkilat çalışmalarımızda hem onları bu hizmet seferberliğine davet etmiş oluyoruz hem de kaydederek aramızdaki işbirliğini, kardeşliği daha da güçlendirmiş oluyoruz. Yargıtay'ın açıkladığı resmi rakamlara göre, 11 milyon 709 binin üzerine üye sayımız çıktı. Ocak ayıyla kıyas edildiğinde üye sayımızı 166 binden fazla arttırmış durumdayız. Son bir seneyi baz alacak olursak, 821 binden fazla üye sayımızı artırdık. Arkadaşlarımız sürekli sahada, mahallelerde, köylerde, ilçe merkezlerinde her noktada yeni üye kayıtlarıyla aslında bu davaya gönül veren kardeşlerimizin fikrini, heyecanını parti çalışmalarımıza, Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarma mücadelemize, medeniyetimizi yeniden ihya etme mücadelemize katmanın telaşı içerisindeler."

"Üyelik çalışmamız sürekli devam edecek"

Ahmet Büyükgümüş, "Bizim için önemli olan milletimizin fikrini, heyecanını merkezinde AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'nın ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığını sağlamlaştırmaktır." ifadesini kullandı.

Üye kaydetmeye, yaptıkları bir teşkilat çalışmasına, miting programına, buluşmalara asla rakamsal olarak bakmadıklarını vurgulayan Büyükgümüş, "Partimizin kapısından içeri adımını atan her bir vatandaşımızı aziz bilerek, onların fikrinin, heyecanının katkısıyla bu hareketi daha da genişleteceğimize inanarak, sadece bir rakamsal çalışma değil, aynı zamanda niteliğiyle, varlığıyla, duruşuyla, hissiyatıyla bu hareketi nasıl her bir kardeşimizin duygusuyla, fikriyle daha da güçlendiririz, bunun telaşındayız." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, üyelik çalışmalarının sürekli devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bununla beraber, teşkilatlarımızın bütün üyelerimizi evinde ya da iş yerinde, yani 'üye olundu, üye kaydedildi' değil sadece, bu 11 milyon 709 binden fazla sayıda vatandaşımızın içerisinde yer aldığı AK Parti hareketini, bu aziz ailemizi evinde, iş yerinde ziyaret de ediyoruz. Orada ortak hissiyatımız ne, ortak fikirlerimiz ne, heyecanımız ne, bunları da konuşma fırsatımız oluyor. Böyle, doludizgin ailemizi büyüterek ama aynı zamanda fikrimizi, heyecanımızı da çok daha yüksek bir irtifaya taşıyarak yolumuza devam edeceğiz."

"Türkiye'yi bu şekilde tasallut altına alabileceklerini düşünüyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisinin siyaset geleneğinin, parti içerisinde bir güç mücadelesi vermekten ibaret olduğunu aktaran Büyükgümüş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani öyle 'sokaklara çıkalım, insanımızı biz üye olarak partimize kaydedelim ve bu üyelerle ailemizi büyütelim, fikrimizi büyütelim, daha iddialı bir söz ortaya koyalım', Cumhuriyet Halk Partisinde bunu göremezsiniz. Bunun yerine delege pazarlıkları görürsünüz, koltuk mücadelesi görürsünüz. Hasbelkader elde ettikleri görevleri, kazandıkları belediyelerin 'rantını nasıl paylaşırız' bunun mücadelesini görürsünüz. Böyle olduğu için de yeni üyeler kaydolsun değil, aksine 'kimse partiye yaklaşmasın, kimse parti teşkilatına elini ulaştırmasın' diye dışlayıcı bir siyaseti takip ettiklerini görürsünüz.

Cumhuriyet Halk Partisinin bugün içine düştüğü durum, olmadığı şeyi sürekli ifade ederek ya burada 'biz şöyleyiz, böyleyiz' diyerek insanları toplamaya çalışıyorlar ya da insanları korkutarak, 'bak yarın şöyle olur, yarın böyle olur' diyerek tehdit kültürüyle nasıl kendi içlerinde partilerini esir almaya çalıştılarsa tüm Türkiye'yi bu şekilde tasallut altına alabileceklerini düşünüyorlar."

Büyükgümüş, bu sözler, bu fikirler karşısında vakarlı durduklarını anlatarak, davaları, istikametleri, parti kültürleri neyi gerektiriyorsa o istikamette ilerlediklerini belirtti.

Gerektiği yerlerde de bu tezlere karşı gerekli cevapları verdiklerini dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Ama görmek istediğimiz, birlikte rekabet etmek istediğimiz, bizim gibi milletiyle bir olarak sözünü, fikrini, heyecanını çoğaltmaya, milletimizin sorunlarını ortak istikamette ele alarak çözmeye çalışan bir siyaset anlayışıdır. Biz hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi ile düşman olarak kendimizi görmedik. Biz rakibiz. Milletimizin geleceğini daha müreffeh bir yarınlarda inşa etmek için rakibiz. Türkiye'yi geleceğe daha güçlü taşımak için rakibiz. Şehirlerimizi daha yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturmak için rakibiz ama CHP'nin hiç gözü buralarda olmuyor. Onların gözü sürekli kendi içlerindeki koltuk mücadelesinde, rant mücadelesinde bir siyasi tavırları var. O yüzden üyelik nedir, üyeliklerle büyüyerek bir aile hukukuyla mücadele etmek nedir? CHP bunu asla ve asla anlayamaz."