AK Parti'den Yeni Kanun Teklifleri

(TBMM) -Haber: Emine DALFİDAN

AK Parti, Kurban Bayramı'ndan sonra TBMM'ye yeni kanun teklifleri sunmaya hazırlanıyor. "12. Yargı Paketi" ile ilgili hazırlanacak teklifin yanı sıra, üniversitelerden atılan öğrencilere af ve akademisyenlerin özlük hakları ve "ev gençleri"nin istihdamına ilişkin çalışmaları süren tekliflerin bayramın ardından Meclis'e sunulması öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece, varlık barışı ve vergi avantajlarıyla ilgili kanun teklifinin kabul edilerek yasalaşmasından sonra Kurban Bayramı tatili başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına göre 54 vekilin hacca gidecek olması da göz önünde bulundurularak, Genel Kurul bugünden itibaren 2 Haziran'a kadar tatil edildi.

Kurban Bayramı tatiline başlayan TBMM, bayramdan sonra gündeme gelecek kanun teklifleriyle yoğun mesai yapacak.

YARIN YENİ KANUN TEKLİFİ SUNULMASI PLANLANIYOR

AK Parti, yarın TBMM Başkanlığı'na yeni bir torba kanun teklifi sunmayı planlıyor. Teklifte, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim kurumlarına girişte aranan sağlıkla ilgili koşullarda düzenleme yer alacak. Basın İlan Kurumu ile ilgili kanunda yapılacak değişiklikle internet haber sitelerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilecek. Teklifte, akaryakıt piyasasında vergi kayıplarının önlenmesine ilişkin düzenlemeler de yer alacak.

ALKOLLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ İÇEREN TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK

Bayramdan sonra 2 Haziran Salı günü çalışmalarına başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda, içinde alkol ve yapı kooperatiflerinin tarım arazilerinde mülkiyet edinememesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Teklife göre, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret unvanları, ürünlerinin marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri ile bunları çağrıştıran diğer isim veya işaretleri kullanarak destek olamayacak. Alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblem veya alametlerini çağrıştıracak şekilde isim, sözcük, şekil, resim ve harfler iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak.

YAPI KOOPERATİFLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Teklife göre Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatifler, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarındaki tarımsal niteliği korunacak alanlar ile bu planlar dışında kalan ve bu kanuna tabi alanlarda yer alan taşınmazlar üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinemeyecek. Ancak tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatiflerin mezkur alanlardaki taşınmazlar üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinimi Bakanlığın iznine tabi olacak. Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırı hareket edilmesi halinde, 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise, ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek.

12. YARGI PAKETİ İÇİN TEKLİF HAZIRLANACAK

Öte yandan AK Parti grubu, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında "12. Yargı Paketi" olarak adlandırılan düzenlemelere ilişkin kanun teklifi hazırlayacak. Bu kanun teklifinde infazla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmayacağı, paketin ağırlıklı konusunun yargılamalarla ilgili olacağı ifade edildi. 25-30 maddeden oluşması öngörülen teklifte, "yargının etkinliğinin artırılması, hızlı ve erişilebilirlik ilkesi çerçevesinde yargılamaların makul sürelerde tamamlanması, istinaf, temyiz gibi süreçlere hedef süreler getirilmesi" ile ilgili düzenlemeler yer alacak.

AK Parti, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren teklif ile boşanma, nafaka gibi aileyle ilgili konuların yer aldığı teklifi daha sonra ayrı ayrı Meclis'e getirmeyi planlıyor.

"ÖĞRENCİ AFFI" DÜZENLEMESİ

TBMM'ye bayramdan sonra, üniversitelerden atılanların yeniden eğitime dönmelerine yönelik "öğrenci affı" ve akademisyenlerin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi sunulması öngörülüyor. Öğrenci affının, son kanunun çıktığı 2022 sonrasında üniversitelerden atılanları ve 2022'den önce çıkan kanunlardan yararlanmayanları kapsaması hedefleniyor.

"EV GENÇLERİNE" İSTİHDAM

Kurban Bayramı'ndan sonra gençlerin istihdamıyla ilgili olarak çalışmaları süren kanun teklifinin de TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Teklif taslağına göre, çalışmayan, herhangi bir eğitime de devam etmeyen ve "ev gençleri" olarak tanımlanan gençlerin istihdama kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle İŞKUR'a kayıtlı 18-25 yaş arası gençlere istihdam sağlayacak işverenlere ücret ve prim desteği sağlanması hedefleniyor.

"DENİZ YETKİ ALANLARI"

Öte yandan, Türkiye'nin "deniz yetki alanları" ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında teklif hazırlanması planlanıyor. Henüz taslak olan çalışmayla Türkiye'nin, Akdeniz ve Karadeniz'de münhasır ekonomik bölgeler ile Ege Denizi'nde kıta sahanlığının tanımlanmasına ilişkin düzenlemelerin yer alması öngörülüyor.

TBMM'nin 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri yapıldıktan sonra belirlenecek bir tarihte tatile girmesi planlanıyor.