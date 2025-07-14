AK Parti Diyarbakır İl Başkanı İler'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı İler'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı İler\'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama
14.07.2025 14:54
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, "Bugün, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, "Bugün, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız." dedi.

İler, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, hafta sonu Ankara'da yapılan 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen mesajların, tarihi nitelikte olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uzun, acılı, sancılı, göz yaşlarıyla dolu bir sayfayı kapatmaya başladığını dile getiren İler, "Bugün, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de, anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olmayan her girişimde de bizi, o girişimin tam karşısında, yine en önde görürsünüz. Ne yapıyorsak Türkiye için, milletimiz, istiklalimiz ve istikbalimiz için yapıyoruz. 86 milyon, biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Türkiye'yi buraya şehitlerimiz, gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz." diyen İler, "Terörsüz Türkiye"nin bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al-ver sürecinin neticesi olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren İler, şöyle dedi:

"Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız."

İler, iş insanlarının geçmişte terörden dolayı kentte yatırım yapamadıklarını anımsatarak, Diyarbakırlı iş insanlarını memleketlerine yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya davet etti.

Toplantıya, AK Parti ilçe başkanları ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, AK Parti, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Diyarbakır İl Başkanı İler'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika

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