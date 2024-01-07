AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Meriç Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kaymakam Özgü Özen ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aksal'a teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, Subaşı Belediye Başkanı Hasan Çatalkaya, AK Parti İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı ve Meriç İlçe Başkanı İbrahim Bilgiç de yer aldı.

Kaymakam Kökçü'den ziyaret

Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ı ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kökçü, Uzunköprü Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen ile Bayazıt'a ziyarette bulundu.

Ziyarette ilçede tarım ve hayvancılık konusunda uygulanabilecek proje ve yatırımlar konuşuldu.

Öğrenciler İstanbul'u gezdi

Edirne'de hafızlık eğitimi gören Kur'an kursu öğrencileri İstanbul'u gezdi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Saraçlar, 15 Temmuz ve Hüma Hatun Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler İstanbul'daki tarihi mekanları ziyaret etti.

Ayasofya Camisi gibi eserleri gezme ve hikayelerini dinleme fırsatı bulan öğrenciler ayrıca Şehitlere Vefa Filistin'e Destek yürüyüşüne de katıldı.