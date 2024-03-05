AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Projelerini Tanıttı

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AK Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Ben ve arkadaşlarım diyoruz ki daha hızlısını, daha doğrusunu biz yaparız. Gençliğin enerjisiyle, başka bir anlayışla hazırız."dedi.

Hatipoğlu, Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde "Dünya şehri olmak Eskişehir'e çok yakışacak" sloganıyla düzenlenen proje tanıtım toplantısında, 97 mahallede 45 binin üzerinde kapıyı çalarak vatandaşlara ulaştıklarını söyledi.

Tarımda, sanayide, teknolojide, turizmde, eğitimde, sanatta, kültürde her bakımdan Türkiye'nin dinamosu olabilecek Eskişehir'in layığının da potansiyelinin de çok uzağında olduğunu belirten Hatipoğlu, "Her karesinde Eskişehir olan bir hikayem, şehrim için bir hayalim, bir gayem var. Ben ve arkadaşlarım diyoruz ki daha hızlısını, daha doğrusunu biz yaparız. Gençliğin enerjisiyle, başka bir anlayışla hazırız." ifadesini kullandı.

Eskişehir'in öncelikli üç konusunun ulaşım altyapısı, kentsel dönüşüm, ucuz ve temiz su olduğunu dile getiren Hatipoğlu, bu alanlarda hızla adımlar atıp kapsamlı bir kalkınma hamlesine zemin açacaklarını vurguladı.

Toplu taşımada tüm Eskişehirlilere tek biletle 45 dakika boyunca sayısız aktarma, öğrencilere ise kendilerine özel abonmanla yalnızca 50 liraya ay boyu sınırsız ulaşım sağlayacaklarını, 15 adet katlı kavşak ve yeni katlı otoparklarla ulaşım altyapısını iyileştireceklerini aktaran Hatipoğlu, Kuzey-Güney Otoyolu'na işbaşına gelir gelmez başlayacaklarını anlattı.

Hatipoğlu, su konusunda 4 milyar liralık dev yatırımlarla faturaları tek kalemde yüzde 40 iyileştireceklerinin, kontörlü yükleme sistemini kaldıracaklarının, iki yıl içinde çeşmelerdeki suyun içilebilecek temizliğe erişeceğinin sözünü verdi.

Deprem tehdidine ve kentsel dönüşümdeki gecikmeye dikkati çeken Hatipoğlu, 5 yılda 25 bin konutun dönüşümünü hiçbir ücret talep etmeksizin gerçekleştireceklerini duyurdu.

Hatipoğlu ayrıca Küçük Sanayi Sitesi, Merkez Riskli Alanı, Kurtuluş Pazar Yeri gibi noktalarda hayata geçirecekleri projeleri üç boyutlu modelleriyle kamuoyuyla paylaştı.

"İmza projeler: Frigya Vadisi ve Eskişehir Medyakent"

Sadece şehrin ihtiyaçlarını gidermekle kalmayıp insanına ve ülkesine katma değer projelere de öncülük etmek gerektiğini ifade eden Hatipoğlu, iki imza projesini de kamuoyuna açıkladı.

Frigya Vadisi Turizm Sahası'nı "Dünya artık peribacalarını görmek için Eskişehir'e gelecek" sözleriyle tanıtan Hatipoğlu, Türkiye'nin medya ihtisas OSB'si olacak Medyakent Projesi'yle hem Türkiye'nin bu sektördeki gelişimine hem de yeni yatırımlar ve istihdam olanaklarıyla kent ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

"Gençlerin enerjisini, kadınların gücünü çok önemsiyoruz." diyen Hatipoğlu, Eskişehir'in burs vermeyen, yurt yapmayan az sayıda büyükşehir arasında olduğuna dikkati çekerek, gençler için 5 yeni yurt, 5 bin lira burs ve kültür sanat harcamalarına destek olmak üzere Türkiye'de bir ilk olarak her ay 500 liralık "KültürKart" desteği sunacaklarını belirtti.

Mevcut yönetimin kadınlara yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğinin Sayıştay raporlarına dahi yansıdığını kaydeden Hatipoğlu, Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evini bir an önce faaliyete alacaklarını aynı zamanda kadın girişimciler için Türkiye'nin en kapsamlı desteklerini sunacaklarını aktardı. Hatipoğlu, 20 yeni kreş ve 20 Aile Yaşam Merkezi kuracaklarını, Kadın Çiftçi Eğitim Merkezlerini de il genelinde yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Tarıma desteği üç katına çıkaracaklarını bildiren Hatipoğlu, sosyal yardımları da belediye bünyesinde başlatacakları "DestekKart" bünyesinde toplayacaklarını ve bu kapsamda kış aylarında doğal gaz yardımı, emeklilere ve dar gelirlilere gıda alışverişi, öğrencilere de kitap ve kırtasiye desteği sunacaklarını ifade etti.

Hatipoğlu, Türkiye'nin ilk yerel turizm kalite girişimi Parlayan Yıldız Eskişehir, 7/24 açık Uyanık Kütüphane, eğitimle sporu aynı bünyede birleştirerek geleceğin yıldız sporcularını yetiştirecek Eskişehirspor Koleji, şehir genelindeki ihtiyacı karşılamak üzere 12 saat çalışacak 20 yeni kreş, ücretsiz spor dersleri ve diyetisyen hizmeti de sunulacak 20 yeni aile yaşam merkezi, tüm köylere asfalt yol gibi projelerinin de olduğunu sözlerine ekledi..

Proje Lansman Toplantısı'na, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP İl Başkanı Taha Baksan, AK Parti il ve ilçe belediye başkan adayları, Cumhur İttifakı'na mensup partilerin il ve ilçe yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ve partililer katıldı.