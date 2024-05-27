AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Albayrak, darbenin Türk demokrasisine zarar verdiğini ve demokrasi şehitlerini anarak darbelere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

27.05.2024 13:06
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliği temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile atıldığını belirtti.

27 Mayıs Darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını kaydeden Albayrak, "Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından 'Türkçe Ezan' uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır." ifadelerini kullandı.

Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyetin, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını, tiyatrovari "yassıada yargılamaları" ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

Albayrak, Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak, "Demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Albayrak'a, AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Kenan Sönmez, Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Meryem Yiğit ve Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Abdullah Aydın da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı - Son Dakika
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