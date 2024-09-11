12 Eylül Darbesi'nin Yıldönümü Mesajı - Son Dakika
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12 Eylül Darbesi'nin Yıldönümü Mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 12 Eylül askeri darbesinin 44'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Fedaioğlu, darbenin milli irade suikastı ve insanlık suçu olduğunu belirtti.

11.09.2024 14:47
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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 12 Eylül askeri darbesinin 44'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Fedaioğlu, mesajında, 12 Eylül darbesinin siyasi tarihe düşürülmüş kara bir leke, milli irade suikastı ve insanlık suçu olduğunu belirtti.

Milletin demokrasi mücadelesinde derin izler bırakan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünü bir kez daha hüzünle andıklarını ifade eden Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kara gün, sadece Türkiye'nin demokratik düzenine değil, milletimizin iradesine, haklarına ve özgürlüklerine de vurulmuş ağır bir darbedir. 12 Eylül darbesi, binlerce vatandaşımızın mağdur edildiği, demokrasimizin askıya alındığı ve hukuk devleti ilkelerinin yok sayıldığı bir dönem olarak tarihte yerini almıştır. Binlerce insanımızın haksızca yargılandığı, zulme uğradığı, işkencelere maruz kaldığı bu süreç, Türkiye'ye büyük acılar yaşatmıştır."

AK Parti olarak her zaman millet iradesinin üstünde bir güç tanımadıklarını ve tanımayacaklarını aktaran Fedaioğlu, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere olan inançları her zaman güçlü tutarak, darbelerle karartılan sayfaları bir daha açılmamak üzere kapatmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 12 Eylül Darbesi'nin Yıldönümü Mesajı - Son Dakika
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