AK Parti Gaziemir İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Gaziemir İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Gaziemir İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Gaziemir 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

18.10.2024 18:16
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AK Parti Gaziemir 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda yapılan kongreye, AK Parti Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ve Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, çok güçlü bir teşkilata sahip olduklarını söyledi.

AK Parti çatısı altında her söylemin partilerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığını belirten Çankırı, "Geçtiğimiz günlerde talihsiz açıklama yapan bir belediye meclis üyesini çok hızlı bir şekilde partimizden dışarı ittik. Kadına, çocuğa, hayvana, şiddetin her türlüsünün karşısındayız. Bunları da sözde değil gerçekten eylemle gerçekleştirmekte çok büyük kararlılıktayız." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük Türkiye'nin destanını yazdıklarını ifade etti.

İzmir'in CHP'nin elinde irtifa kaybetmeye devam ettiğini savunan Saygılı, "Kendi siyasi fantezilerine, rant kavgalarına kurban ettikleri İzmir'de kentsel dönüşüm başta olmak üzere körfezdeki çevre felaketi, ulaşım, trafik çilesi gibi büyük sorunlarımız var. CHP sorunları çözmek yerine onlarca yıldır yaptığı gibi halının altına süpürüyor. Artık halının da altı doldu, sabırlar da taştı, doldu. CHP belediyeciliği Gaziemir'i de adeta hizmetsizlik sarmalına mahkum etti." diye konuştu.

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı ise AK Parti'nin her kongresinde hizmet aşkıyla büyüyen kadroların yenilendiği söyledi.

Milletvekilleri Kırkpınar ve Kaya da kongrede birer konuşma yaptı.

Kongrede tek aday İsmail Yaşadı, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Gaziemir İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

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