AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Konut Yapı Kooperatifleri Mağdurları Tarafından Protesto Edildi - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Konut Yapı Kooperatifleri Mağdurları Tarafından Protesto Edildi

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Konut Yapı Kooperatifleri Mağdurları Tarafından Protesto Edildi

AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Konut Yapı Kooperatifleri Mağdurları tarafından protesto edildi. Toplantının yapılacağı salonun önünde toplanan yüzlerce mağdur, Elitaş'ı protesto etti ve mağduriyetlerinin çözülmesi için taleplerini dile getirdi. Elitaş, mağduriyet yaşadığını söyleyen kişilerle bir araya gelerek sorunun çözülmesi için çalışma başlatacağını belirtti.

13.07.2024 19:56
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(ANKARA) - AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Konut Yapı Kooperatifleri Mağdurları tarafından protesto edildi.

Toplantının yapılacağı salonun önünde toplanan yüzlerce mağdurdan biri Elitaş salona girdiği sırada "Bu kadar vatandaş mağdur oldu duyun sesimizi, kaçmayın" diye seslendi.

Mağdur olduğunu söyleyen bir başka kişi ise Elitaş'ın ardından "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?" diye sitem etti.

10 yılı aşkın süre önce üyesi oldukları kooperatife borçlarını ödeyerek tapularını alan ancak sonrasında "yasadaki boşluk" sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını ve kendilerine yeni borçlar çıkarıldığını söyleyen yüzlerce kişi, AK Parti Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı protesto etti. Yaşananlar sonrasında Elitaş, mağduriyet yaşadığını söyleyen kişilerle bir araya gelerek, sorunun çözülmesi için çalışma başlatılacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Konut Yapı Kooperatifleri Mağdurları Tarafından Protesto Edildi - Son Dakika
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