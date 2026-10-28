AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan Erzurum'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal konuttan kentsel dönüşüme, ulaşımdan çevre altyapısına kadar şehirlerimizin imkanlarını genişlettik." dedi.

Ayan, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Şehirleri, Çeyrek Asır Ortak Akıl Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'dan teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bu programlarda şehirlerin geleceğine sahadan bakarak bilgileri almak istediklerini belirten Ayan, "Burada önümüzdeki dönemin politikalarını, bu coğrafyanın şartları ve beklentilerini esas alarak konuşmak istiyoruz. AK Parti'nin geride bıraktığı çeyrek asır milletimizin hayatında karşılığı olan büyük bir hizmet birikimi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal konuttan kentsel dönüşüme, ulaşımdan çevre altyapısına kadar şehirlerimizin imkanlarını genişlettik." diye konuştu.

"Afetlerin ardından devletimiz her zaman milletinin yanında olduğunu gösterdi"

Ayan, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle konuta erişimi desteklediklerini ve millet bahçeleriyle kentlere yeni kamusal alanlar kazandırdıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz kısa bir zamanda 450 bin konutu tamamlamış bulunuyoruz. Bu toplantıya gelmeden önce Birleşmiş Milletler'de Cenevre'de toplantıya katıldım. İnanın bunu onların akılları, hayalleri almıyor, çok şaşkınlar. Biz iki senede bunu nasıl yaptık? Büyük bir depremin ardından böyle bir kalkınmayı, ihyayı nasıl yaptık? Kendilerine anlatıyoruz, bazen anlatırken fark ediyoruz ki gerçekten büyük bir çalışmanın, özverinin ürünü olduğunu. Afetlerin ardından devletimiz her zaman milletinin yanında olduğunu gösterdi. Hepimiz bu birikimin değerini insanımızın günlük yaşantısına bakarak anlayabiliriz. Güvenli bir eve kavuşan ailenin huzurunda, temiz suya erişen hanenin hayatında, çocuğunu parka götüren annenin memnuniyetinde görürüz yaptıklarımızın görüntüsünü."

İkinci çeyrek asrın sorumluluğunun hizmet birikimini yeni şartlara göre geliştirmek olduğunu ifade eden Ayan, bu şartları göz önünde bulundurarak şehirleri yenileme zamanının geldiğini kaydetti.

Ayan, yaptıkları her yatırımda bakım ve işletmeyi, enerji giderlerini, afet güvenliğini ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını birlikte düşünmeleri gereken bir döneme girdiklerini vurgulayarak, "Çevre ve şehircilik politikamızın başarısını, vatandaşımızın hayatında oluşturduğu bu bütünlükle ele alıyoruz." dedi.

"Dönüşüm alanlarında mahalle bağlarını güçlendirmeliyiz"

Bir binayı yenilerken enerji ihtiyacını da azaltacak çözümler geliştirdiklerini belirten Ayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir mahalleyi planlarken kışın okula giden çocuğun, sağlık hizmetine ulaşan yaşlının ve işine yetişen vatandaşın yolunu da hesaba katmamız gerekiyor. Yeni yapılaşmayı tarihi kimliği gözeterek yönetmemiz, yönlendirmemiz gerekiyor. Dönüşüm alanlarında mahalle bağlarını güçlendirmeliyiz. Üniversite ve turizm imkanlarını da şehrin bütünüyle buluşturmalıyız. Gençlerimizin üretime katılabilmesi, geleceğini görebilmesi için konutu, ulaşımı ve çalışma imkanlarını birlikte ele almalıyız. İllerimizi aynı kalıba yerleştiremeyiz. Hepsinin öncelikleri farklı fakat ortak hedeflerimize her şehrin ihtiyaçlarına uygun yollarla ilerleyeceğiz. Afetlere hazırlık hepimizin ortak sorumluluğu. Yaşadığımız acılar yapı güvenliğinde ertelenen her kararın insan hayatıyla ilgili olduğunu gösterdi. Mevcut yapıları tanımak, riskleri belirlemek ve dönüşümü vatandaşımızla güven ilişkisi içinde yürütmek zorundayız. 6 Şubat depremlerinin ardından ortaya koyduğumuz yeniden inşa iradesini afet öncesi hazırlıkta da kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor. Şehirlerimizin geleceğini güvence altına almak bugünden alınacak doğru kararlarla mümkün ve bu kararları da ancak sizlerle birlikte alabiliriz."

Ayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki sıfır atık hareketinin kaynakları korumayı ve israfı önlemeyi toplumsal bir sorumluluk haline getirdiğini aktardı.

Sıfır atık hareketinin dünyada ve Türkiye'de büyük bir kabul gördüğüne işaret eden Ayan, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımı şehirlerimizde uygulanabilir çözümlerle güçlendirmemiz gerekiyor. Atığın kaynağında ayrıştırılmasından geri kazanımına, suyun verimli kullanımından arıtma tesislerinin düzenli işletilmesine kadar her aşamada sonuç üreten uygulamalara ihtiyacımız var. Buradan çıkan önerileri genel merkezimizin politika çalışmalarına taşıyacağız. Bunun için hepimizin sorumluluğu çok büyük. Ortak akıl buluşmamızın değeri sahadan gelen taleplerin karar süreçlerine ne ölçüde yansıdığıyla ortaya çıkacak. AK Parti'nin ilk çeyrek asrında oluşan hizmet birikimi bizlere ikinci çeyrek asır için güçlü bir sorumluluk yüklüyor. Milletimizin bize duyduğu güveni değişen ihtiyaçlarına cevap veren politikalarla güçlendirmemiz gerekiyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 81 vilayetin il merkezleri, ilçe merkezleri ve köylerinin yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini ifade etti.

Anadolu'nun birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Sekmen, "Tarihi eserlerimiz, medeniyetlerimize ait eserler var. Camilerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, kalelerimiz, tabyalarımız var. Bir yandan bütün bunları restore edip yenilemek, geleceğe taşımak, gelecekteki nesillerimize aktarmak, bir yandan da onların etrafına yapılan çarpık, ömrü bitmiş, tamamen mimariden uzak bir anlayışla yapılan binaları yıkıp yeniden düzenlememiz lazım." şeklinde konuştu.