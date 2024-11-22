AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya ICAPP'ın 12. Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya ICAPP'ın 12. Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı'nın 12. Genel Kurulu'na katılan devletlere baktığımızda, 31 ülkeden 27'sinin farklı dönemlerde Filistin Devleti'ni tanıdığını görmek dikkat çekicidir.

22.11.2024 18:18
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı'nın 12. Genel Kurulu'na katılan devletlere baktığımızda, 31 ülkeden 27'sinin farklı dönemlerde Filistin Devleti'ni tanıdığını görmek dikkat çekicidir. Bu sayının artmaya devam edeceğini umuyoruz." dedi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre Sırakaya, Kamboçya'da düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı'nın (ICAPP) 12. Genel Kurulu'na katıldı.

Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, ICAPP'i Asya genelinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek için önemli bir forum olarak gördüğünü, bu nedenle girişimlerine aktif destekçi ve katılımcı olmaya devam ettiğini aktardı.

Genel Kurul'un bu yılki teması "Barış Arayışı"

ICAPP'in 11. Genel Kurulu'nun, 17-19 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 35 ülkeden 70'in üzerinde siyasi parti ve çeşitli uluslararası örgüt temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiğini hatırlatan Sırakaya, şunları kaydetti:

"2024'te gerçekleşen Genel Kurul'un teması olan 'Barış Arayışı', Asya-Pasifik bölgesinin yeniden küresel siyaset ve ekonominin merkezi haline gelmesiyle ele alınması gereken çok önemli bir konudur. Asya'daki gelişmelerin yarattığı fırsatlardan ve ortaya çıkan işbirliği potansiyelinden daha etkin biçimde yararlanmak amacıyla 2019 Ağustos'ta 'Yeniden Asya Girişimi' açıklanmıştır. Bu girişim, Asya ülkeleriyle kapsamlı yaklaşımla ilişkileri güçlendirmeyi hedeflemektedir."

Sırakaya, Türkiye'nin, ICAPP dahil olmak üzere çeşitli uluslararası platformlar aracılığıyla diyalog, etkin çok taraflılık ve kalkınma odaklı bölgesel işbirliğini teşvik ettiğine vurgu yaparak, "Yeniden Asya Girişimi'nin prensipleri, ICAPP'ın Asya'da uyumlu bir topluluk oluşturma ve küresel barış ve refah arayışına katkıda bulunma yaklaşımıyla birlik içindedir." ifadesini kullandı.

" Gazze'de insani trajedi korkunç boyutlara ulaşmış durumda"

Toplantının "Barış Arayışı" teması çerçevesinde, Gazze'de süregelen insani trajediye dikkati çekmek istediğini belirten Sırakaya, şöyle devam etti:

"Gazze'de insani trajedi korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Yaklaşık 2 milyon insan evlerinden edildi, 100 binden fazla insan yaralandı ve 44 bin insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Şahit olduğumuz sahneler sadece bir çatışma değil, her gün masum hayatların kaybolduğu ve toplulukların parçalandığı bir insani felaket ve soykırımdır. Gazze'de derhal kalıcı bir ateşkes sağlanması bir öncelik olmalıdır. Türkiye'nin önceliği, Gazze'de derhal ve kalıcı bir şeklide ateşkesin sağlanmasıdır. Ayrıca, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kabul edildiği ve 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözümün hayata geçirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte, Asya ülkelerinin Filistin halkının var olma mücadelesine verdiği desteği takdir ediyor ve bu desteği dikkatle izliyoruz."

Birleşmiş Milletlere üye 193 ülkeden 146'sının Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını belirten Sırakaya, "Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı'nın 12. Genel Kurulu'na katılan devletlere baktığımızda, 31 ülkeden 27'sinin farklı dönemlerde Filistin Devleti'ni tanıdığını görmek dikkat çekicidir. Bu sayının artmaya devam edeceğini umuyoruz. ICAPP'ın sadece müreffeh bir Asya'yı teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda barışçıl bir dünya yaratılmasına da katkıda bulunacak kilit bir platform olarak kalacağına eminim." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya ICAPP'ın 12. Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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