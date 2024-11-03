AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Orhangazi 8. Olağan İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " İsrail, Gazze'de masum insanların etrafını çeviriyor, ablukaya alıyor, öldüremediklerini açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan öldürüyor. Bir vahşet yaşanıyor. Dünyada da sistem çöktü. Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar hiçbirisi kıpırdayamıyor." dedi.

Ala, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Orhangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, partilerinin 23 yıl önce kurulduğunu ve bir yıl sonra 3 Kasım 2002'de iktidara geldiğini söyledi. 22 yılda 3'ü referandum olmak üzere 19 seçim yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimlerin hepsini AK Parti'nin kazandığını hatırlatan Ala, 85 milyonun memnuniyetini esas alan politikalarla bugünlere geldiklerini ifade etti.

Türkiye sınırlarının dışında birçok büyük hadiseler meydana geldiğini ve onlar için de yapılması gereken işler olduğunu vurgulayan Ala, "Şimdi sorumluluk alanlarımız Türkiye sınırlarının dışında, daha çok ve büyük. Bu bakımdan AK Parti'li olmanın çok büyük sorumluluk gerektirdiğini de hiç unutmadan yola devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin 22 yılda aldığı mesafelere değinen Efkan Ala, şöyle devam etti:

"İktidara geldiğimiz günden başlayarak 22 yılda ilk önce siyaseti özgürleştirdik. Siyaset vesayetten kurtuldu. Siyasetçi bir şey derdi, ondan sonra herkes 'MGK ne söyleyecek? Genelkurmay Başkanı ne açıklama yapacak?' diye beklerdi. Şimdi böyle bir kaygı, böyle bir soru işareti kimsenin kafasında var mı? Genelkurmay Başkanı nereye bağlı, Milli Savunma Bakanlığına bağlı. Ne yapıyoruz? Dünyanın 16 ülkesinde, başka bölgelerde, Kuzey Afrika'da, Somali'de, Balkanlar'da, Orta Doğu'da ülkelerin huzur ve güvenine katkıda bulunuyoruz. Bunu ne ile sağladık? Bunu sağlayan iradenin altında sizin çalışmalarınız var. Onun için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Siz o gücü vermeseydiniz biz onları yapamazdık. Cumhurbaşkanı'mız da o dirayeti sizden aldığı güçle gösteriyor ve bunları sağladık. Ordumuz da başarılı, siyasetimiz de başarılı, milletimiz de huzur içinde."

Ala, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğine işaret ederek, "Derecelendirme kuruluşları 'Türkiye'de doğru bir politika uygulanıyor, iyiye gidiyor, daha iyi olacak' diye notları arttırdı. Onun için merak etmeyin, vatandaşımız sorarsa şunu söyleyin; 'Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış, en müreffeh 10 ülkesi arasına sokmaktır'. Doğru yolda ilerliyoruz, bunu başaracağız. Herkesin durumu çok daha iyi olacak. Bunu bilelim, bunun için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Parasını verdiğimiz halde alamadığımız İHA- SİHA'yı yapıyoruz"

Türkiye'de 22 yıllık süreçte birçok alanda inanılmaz başlarılar elde edildiğini dile getiren Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayisinde parasını verdiğimiz halde alamadığımız İHA-SİHA'yı yapıyoruz. Şimdi de milyarlarca dolarlık ihracat yapıyoruz. Savunma sanayisi, savaş ekipmanı satıyoruz. Bunlar daha rüya gibiydi. Bunları biz yaparız. İçeride birçok şeyi de daha iyiye götüreceğiz. Ara sıra sıkıntılar oluyor, biz onları görmüyor değiliz. AK Parti'nin özelliği problemleri görerek, söyleyerek üzerine gidip onu çözmesindedir. Özelliği budur, biz problemleri ertelemeyiz. Biz problemleri görmemezlikten gelmeyiz. Kimsenin inancıyla, düşüncesiyle işimiz olmaz ama biz inancımıza, düşüncemize müdahale ettirmeyiz."

"En yüksek sesle itirazımızı dile getiriyoruz"

İsrail'in Gazze'de masum insanları öldürdüğüne ve soykırım yaptığına dikkati çeken Ala, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze'de masum insanların etrafını çeviriyor, ablukaya alıyor, öldüremediklerini açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan öldürüyor. Bir vahşet yaşanıyor. Dünyada da sistem çöktü. Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar hiçbirisi kıpırdayamıyor. Çünkü büyük güçler arkasında. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmangazi ve Orhangazi'nin bize yüklediği bir misyon var. Onların kurduğu devlet, bu alçaklıkları yapan haydutların atalarına İspanya'da zulüm altındayken kapılarını açtı ve buraya kabul etti. Yahu biz böyle bir milletin torunlarıyız. Bu bize büyük bir sorumluluk getiriyor. Anlaşılan güzel öğrenememişler ama öğretecek olan millet yine biziz, gerçekten biziz. O bakımdan en yüksek sesle itirazımızı dile getiriyoruz çünkü biz güç elimize geçtiğinde adaletle onu dengeleyen bir milletiz. Zulmü her zaman alnını karışlayarak defeden bir milletiz. En güçlü olduğumuz zaman zulmetmemiş, adaletle yeryüzünü yönetmişiz. 3 kıtada hakimken, 3 kıtayı yönetmiş bir milletin torunlarıyız. Bu bize aynı zamanda bir sorumluluk yüklüyor."

Bu arada tek listeyle gidilen kongrede, mevcut başkan Gökhan Ulusu, yeniden başkanlığa seçildi.