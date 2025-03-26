Ak Parti Grup Toplantısı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Heybede Duran Büyük Turplar Ortaya Dökülmedi"

(TBMM) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlara ilişkin olarak, "Bilhassa İstanbul'un, büyükşehri ve kimi ilçe belediyeleriyle, yolsuzluk, hırsızlık, irtikap konusunda, affınıza sığınarak söylüyorum, yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Üniversite sınavını kazanan yüz binlerce gencin hakkının yenildiği usulsüz diplomayla başlayıp, bütün şehri adeta bir 'ahtapot' gibi saran rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu, son operasyonla beraber gün yüzüne çıkmış oldu. Üstelik bunlar heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Partimizin temsilcisi olduğu kutlu davaya inancını ve bağlılığını muhafaza eden herkes ezeli ve ebedi AK Partilidir. Görevler, makamlar, unvanlar gelip geçicidir. Aslolan, işte bu şuurla ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hizmet etmek, kalplerde kalıcı yer edinmektir" dedi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bize yönelik husumetlerin bir kısmı ülkeyi sömürenlerin, soygun çarkını bozmamızdan kaynaklanıyor"

"Cumhuriyet tarihinin milletimizden en çok teveccüh gören, ülkemize en çok yatırım ve eser kazandıran, milletimize her alanda eşi benzeri görülmemiş hizmetler veren bir partiye başka türlüsü de yakışmaz. Yola çıktığımız ilk günden beri milletimizle gönül bağımızı güçlendirmeye çalıştıkça, birileri aramıza girip nifak çıkartmanın peşinde koştu. Bu çabaların bir kısmı ideolojik saplantılardan kaynaklanıyordu. Zaman içinde bu tür endişelerin boş olduğu, kendileri de bunu anladılar ama 'hata yapmışız' deme erdemini gösteremediler. Bize yönelik husumetlerin bir kısmı da çeşitli maskeler altında ülkeyi sömürenlerin, soygun çarkını bozmamızdan kaynaklanıyordu. 23 yıl boyunca en büyük tepkiyi, en büyük nefreti de bunlardan gördük.

"Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i, kimi zaman Batı'yı istismar eden yağmacıların kuyruk acısı bitmedi"

Şurası bir başka hakikattir: Kimi zaman Gazi Mustafa Kemal'i, kimi zaman Batı'yı, kimi zaman milletimizin çeşitli kesimlerinin inanç ve köken hassasiyetlerini istismar eden bu yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi. Türkiye'ye ve Türk milletine varoluşsal düşmanlık besleyen çevreler ise her iki cenahı da kendi amaçları doğrultusunda tepe tepe kullanmışlardır. Türk ekonomisinin batırılması için çalışmak dahil, 5'inci kol faaliyetlerinin bu kadar yaygın ve pervasız yürütülmesinin gerisindeki sebeplerden biri, kendi çıkarını her şeyin önünde tutan köksüzlerin sayıca fazla olmasıdır.

"Terör örgütlerinin sınırlarımıza saldırılarından medet umanları da asla unutmadık"

Geçtiğimiz 23 yılda bu ülkeye ve millete hangi kazanımları sağladıysak, işte bunlara rağmen, bunların sabotajlarına, ihanetlerine rağmen başardık. Evet, bunca yılı yıkılmadan, dimdik ayakta geçirdik ama karanlık cinayetlerle kaos çıkarma niyetinde olanları da, bize Cumhurbaşkanı seçtirmemek için darbe çığlıkları atanları da, FETÖ'nün ihanetlerine piyonluk yapıp tanklarına alkış tutanları da, terör örgütlerinin sınırlarımıza ve şehirlerimize saldırılarından medet umanları da asla unutmadık.

"Kuşağındaki hançeri sırtımıza saplamak için yanımızda dolaşan riyakarları çok iyi biliyoruz"

Bizi gayri meşru yollarla alt etmeye gayret edenlerin ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık, unutmuyoruz. Bugüne kadar milletimize yapılan saldırılar hukuk önünde sorulmuştur. Bundan sonra Türkiye ekonomisine yönelik her türlü sabotajın hesabı sorulacaktır. İhanete bulaşanlar milletin kardeşliğini pusu kuranlar hesap verecektir.

Elbette siyasetçi olarak, herkes gibi insanların da değişeceğini kabul ediyor, örneklerini bizzat görüyoruz. Ama aynı zamanda kuzu postuna bürünmüş sırtlanları, sureti haktan gözüken fitnecileri, kuşağındaki hançeri sırtımıza saplamak için yanımızda, yöremizde dolaşan riyakarları da çok ama çok iyi biliyoruz.

"Belediye başkanlığı seçimlerinde arzu ettiğimiz neticelere ulaşamadık"

Hukuktaki masumiyet karinesi gibi, siyasette de beyan karinesi esastır. AK Parti'nin kapısını çalıp selam veren herkesi içeriye buyur etmekle mükellefiz. Hatta sokak sokak, ev ev dolaşıp insanları bu çatının altına davet etmek, en başta gelen vazifemizdir. Bize gelen insanlara da Allah'ın onlara soracağı soruları değil, ülkeyi yönetmekle sorumlu bir siyasi teşekkülün mensuplarının soracağı soruları yöneltmek mecburiyetindeyiz. Yani partimize teşrif eden kişilere inancını, kökenini, meşrebini, günahını sevabını değil; ihtiyacını, beklentisini, sıkıntısını sorup, bunların çözümü için gayret göstermekle sorumluyuz.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2023 seçimlerini kazanıp Cumhurbaşkanlığını aldık ve Meclis'te çoğunluğu sağladık. Ancak geçen yıl yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde arzu ettiğimiz neticelere ulaşamadığımız gibi, hiç olmayacakmış gibi kayıplarla da karşı karşıya kaldık.

"Hırsızlık konusunda yamyamlığın kitabını yazdı"

Bir kısmı 2019 yılına kadar uzanan şu veya bu sebepten belediyelerde yaşadığımız kayıpların hem şehirlerimize hem ülkemize nasıl büyük maliyetler getirdiğini görüyorsunuz. Türkiye adeta belediyeler bağlamında 1989-1994 dönemine geri döndü. Şehrimiz ve oralarda yaşayan milyonlarca insanımız eser ve hizmet namına hiçbir çalışma görmedikleri gibi üstüne bir de hakaret işitiyorlar oy verdiklerinden hizmet bekledikleri için aşağılanıyorlar. Yanan otobüslerin çalışmayan merdivenlerin aksayan hizmetlerin suçu bile seçmene İstanbullu kardeşlerimize yükleniyor. Belediyelere milletimizin dişinden tırnağından artırarak ödediği vergilerle aktarılan kaynakların eser ve hizmet yerine birilerinin şahsi hırsları ve çıkarları için kullanıldığı ortaya çıkıyor. Bilhassa İstanbul'un, büyükşehri ve kimi ilçe belediyeleriyle, yolsuzluk, hırsızlık, irtikap konusunda, affınıza sığınarak söylüyorum, yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Üniversite sınavını kazanan yüz binlerce gencin hakkının yenildiği usulsüz diplomayla başlayıp, bütün şehri adeta bir 'ahtapot' gibi saran rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu, son operasyonla beraber gün yüzüne çıkmış oldu.

"Brezilya dizilerinden daha fazla malzemeyle karşılaşırsınız"

Güya yakıt tankeri ile taşınan milyonlarca liralık sebze ve meyveden İstanbul halkının en mahrem bilgilerinin üç beş milyon dolar için yabancılara peşkeş çekilmesine, tutarı yüz milyarlarca lirayı bulan hırsızlıklardan basınında ve sosyal medyada halkın parasıyla beslenen tetikçilere varıncaya kadar her türlü gayrimeşruluk, her türlü hukuksuzluk var.

Öyle ki İstanbul'un CHP'li belediyelerindeki yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız Brezilya dizilerinden daha fazla malzemeyle karşılaşırsınız. Üstelik bunlar heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar."

(SÜRECEK)