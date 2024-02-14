AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan'daki Maden Faciası Hakkında Konuştu - Son Dakika
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan'daki Maden Faciası Hakkında Konuştu

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan\'daki Maden Faciası Hakkında Konuştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer'de katıldığı programda Erzincan'da yaşanan maden faciası hakkında konuştu. Kurum, işletmeye verilen cezaların kanunda öngörülen süreçler olduğunu ve işletmenin tedbirleri aldıktan sonra faaliyetine tekrar başladığını belirtti. Ayrıca, işletmenin çevresel etkilerinin sıkı bir şekilde denetlendiğini ve çevre mevzuatına uygunluğunun 135 kez kontrol edildiğini ifade etti. Kurum, maden ocağının kapasite artışı kararının Çevre Bakanlığı tarafından verilmediğini ve çevresel etkilerinin ölçüldüğünü söyledi. Ayrıca, facianın siyasi bir istismara dönüştürülmesinin vicdansızlık olduğunu ve milletin bunu affetmeyeceğini vurguladı.

14.02.2024 20:42
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Sarıyer'de katıldığı programda Erzincan'da yaşanan maden faciası hakkında konuştu. Kurum, '21 Haziran 2022'de işletmeye Çevre Kanunu'ndaki en üst sınırdan idari para cezası verildi. İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle; işletme men edildi ve 3 ay kapısına mühür vuruldu. Bununla da kalınmayıp; işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle; Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Özet olarak; biz, kanunda öngörülen bütün cezai süreçleri hiçbir müsamaha göstermeksizin kararlılıkla uyguladık. İşletmenin, tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer'de bulunan Karadeniz Vakfı'nı ziyaret etti. Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağında yaşanan toprak kayması ile ilgili konuştu. Kurum, 'Şunların altını çizerek söylemek istiyorum. Bakanlığım döneminde, söz konusu bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletme; çevreye, doğaya zarar veriyor mu Vermiyor mu Buna bakar. Bakanlığımız döneminde, bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı, tam 135 kez denetlendi. 21 Haziran 2022'de, işletmeye Çevre Kanunu'ndaki en üst sınırdan idari para cezası verildi. İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle; işletme men edildi. 3 ay kapısına mühür vuruldu. Bununla da kalınmayıp, işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle; Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Özet olarak; biz, kanunda öngörülen bütün cezai süreçleri hiçbir müsamaha göstermeksizin kararlılıkla uyguladık. İşletmenin, tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı diye konuştu.

'ÇEVRE BAKANLIĞI İŞLETME ÇEVREYE, DOĞAYA ZARAR VERİYOR MU VERMİYOR MU BUNA BAKAR

İşletmenin kapasite artırmasına yönelik kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınmasının mümkün olmadığını belirten Kurum, 'Bir de bizi işletmenin kapasitesini artırmakla suçluyorlar. Bize iftira atanlar şunu da bilir ki; Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez, veremez, çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer, onaylar ya da onaylamaz. Yine, ÇED raporlarına ilişkin buradaki kararlarda birçok farklı kurum ve kuruluşun bilimsel görüş ve raporlarına bakılır. İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da; 21 kurum ve kuruluştan oluşan komisyon üyeleri tarafından onaylıdır ifadelerini kullandı.

'HANGİ VİCDANLA, HANGİ DUYGUYLA BU KONUYU İSTANBUL'A VE İSTANBUL SEÇİMLERİNE GETİRDİNİZ

Kurum, 'İşte bu gerçekler tüm açıklığıyla ortadayken dün geceden itibaren tek merkezden yönetilen, nereden geldiği hepimizce bilinen, sistematik ve bilinçli bir algı operasyonu ve kara propaganda başlatıldı. Milletimizi yasa boğan böylesi bir hadisede bu konu, siyasi bir istismara dönüştürüldü. Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola her yere servis edildi. Milletimiz bu kötü niyeti çok iyi biliyor, çok iyi de tanıyor. Bu kötü niyetli arkadaşlara soruyoruz. Biz vicdan sahibi herkese soruyoruz. Siz hangi vicdanla Hangi duyguyla Bu konuyu İstanbul'a ve İstanbul seçimlerine getirdiniz. Vatandaşlarımızın daha toprağın altında olduğu bir yerde, 85 milyonun gözünün, aklının, kalbinin burada olduğu bir aşamada bu olayı siyasete alet etmek vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Hangi insani duyguya, hangi insani erdeme uygundur şeklinde konuştu.

BU MİLLET AFFETMEYECEKTİR

Kurum, 'İnsanımızın canları üzerinden siyasi ikbal peşine düşenleri, milletimizi aldatmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Bu millet, bu siyaset simsarlarını, bu algı operasyonlarını boşa çıkaracak, unutmayacak, onları derin vicdanıyla ve ferasetiyle cezalandıracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda bizim tek bir gayemiz var. O da canlarımızın bir an önce kurtulmasıdır. Ben tekrar ailelerimize, Erzincan'ımıza, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan'daki Maden Faciası Hakkında Konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan'daki Maden Faciası Hakkında Konuştu - Son Dakika
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