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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Genç Gazeteciler Buluşması düzenledi - Son Dakika
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Genç Gazeteciler Buluşması düzenledi

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi'nde 'Genç Gazeteciler Buluşması' düzenledi. Başkan Muhammed Cem Çekerek, gençliğe yönelik çalışmalarını anlattı ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile sahada olduklarını belirtti. Ayrıca, gazetecilerin zorlu çalışma şartlarına dikkat çekerek, Filistin'deki gazetecilere yapılan muameleyi eleştirdi.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Genç Gazeteciler Buluşması düzenledi
10.01.2024 - 14:55,
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında "Genç Gazeteciler Buluşması" düzenledi.

Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi'nde düzenlenen buluşmada, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek gazetecilerin gününü kutladı.

Gençliğe yönelik birçok çalışma yaptıklarını kaydeden Çekerek, amaçlarının gençliğe yönelik konuşulması ve yapılması gereken her şeyi yapmak olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ile beraber sahada olduklarını aktaran Çekerek, vatandaşlarla doğallık ve samimiyet üzerine diyaloglarını yürütmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Gazetecilerin zorlu çalışma şartlarının olduğunu anlatan Çekerek, "Her cuma Mescid-i Aksa'da gazetecilerin kameralarının kırıldığı, darbedildiği anlara şahitlik ettik. Bu bizi derinden üzdü. Dünyaya, sözüm ona insan haklarından, gazetecilikten, o haklardan bahsedenlerin günün sonunda Filistin'de gazetecilere nasıl muamele ettiler, hepimiz beraber canlı şahit olduk." diye konuştu.

Çekerek, konuşmanın ardından gazetecilerle sohbet etti.

Kaynak: AA
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