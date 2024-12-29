AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den yeni aday Özdemir'e destek Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den yeni aday Özdemir'e destek Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin yeni il başkan adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in arkasında sımsıkı durduklarını ve İstanbul'un yönetimini yeniden kazanacaklarını bildirdi.

29.12.2024 11:16
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin yeni il başkan adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in arkasında sımsıkı durduklarını ve İstanbul'un yönetimini yeniden kazanacaklarını bildirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partinin İstanbul'daki kongre maratonu başladı. İlçe kongreleri devam ederken, dün "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" mottosuyla Esenler, Güngören, Avcılar ve Arnavutköy'de kongre düzenlendi.

Salonları dolduran katılımcılar, "İstanbul bir oldu, gümbür gümbür geliyor" şeklinde sloganlar atıp şarkılar söyledi.

Kongrelere birlikte gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile partinin yeni il başkan adayı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ayakta alkışlandı.

Dört ilçedeki kongrelerde de mevcut ilçe başkanları, partililerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Buna göre, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Gürkan Aksoy ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek görevlerine devam edecek.

"Daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz"

Kongrelerde emek verenlere teşekkür edip seçilenleri tebrik eden İl Başkanı Kabaktepe, "Azim ve kararlılık, her zaman çalışkanlık, hep milletine güvenmek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın alameti farikası ve adresi olmuştur. Dolayısıyla da partimizin de il ve ilçe başkanlarımızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adresi bu olacak. Daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni il başkan adayı Özdemir'i her zaman destekleyeceğini bildiren Kabaktepe, "Tüm kongrelerde kendisine eşlik ettim. Onun arkasında sımsıkı duracağız ve duruyoruz. Onun liderliğinde İstanbul'a yeniden bayrağımızı dikeceğiz inşallah. Bundan eminiz. Dört yıl beraber çalıştık, haklarınızı helal ediniz. Partimizin yanında, Cumhurbaşkanımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Futboldan örnek veriyorum hep. Cumhurbaşkanımıza da arz etmiştim. Bazen 11'de, bazen yedekte oynarız. Bazen tribünde seyrederiz, bazen tribün dışından destek veririz ama her zaman her yerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, AK Parti'nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul'un anahtarını Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz"

Abdullah Özdemir de Kabaktepe'ye, İstanbul'daki hizmetleri ve desteği için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Almış olduğumuz bayrağı daha da ilerilere götürmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah bir olacağız, birlik olacağız. Küskünlüklerimiz, kırgınlıklarımız varsa hepsini bir kenara bırakacağız. Eğer ihtiyaç olursa her daim yanınıza gelmeye, kapınızı aşındırmaya hazırım. Önce, varsa eğer içimizdeki kırgınlıkları bitireceğiz. Sonrasında AK Parti'li olmayan kardeşlerimizi de bu saflara katmak adına mücadele vereceğiz. Partimizi daha da büyüteceğiz. İnşallah 2028 yılında partimizi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar birinci parti yapacağız. 2029'da da İstanbul'un anahtarını Cumhurbaşkanımıza hep birlikte hediye edeceğiz."

AK Parti kongrelerinin her zaman düğün ve bayram havasında geçtiğini kaydeden Özdemir, teşkilatta hiçbir zaman emeklilik ve ayrılmak olmadığını, dinlenmek ve daha güçlü bir şekilde göreve devam etmek olduğunu dile getirdi.

İstanbul'daki Suriyeliler ve Suriye'nin durumuyla ilgili de konuşan Özdemir, "Çok zor dönemlerden geçtik. Çok ağır imtihanlardan geçtik. Ülkemiz ve coğrafyamız adına çok büyük badireleri atlattık, atlatmaya da devam ediyoruz. İşte bu zorlu süreçte Cumhurbaşkanımızın duruşuyla ve teşkilatımızın arkasında durmasıyla, aziz milletimizin Cumhurbaşkanımızın yanında sapasağlam durmasıyla, Suriye'nin imtihanını bizim imtihanımız olarak gördük. Hamdolsun bu sınavı da başarıyla hep birlikte verdik." ifadelerini kullandı.

2023'teki genel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriyeli mültecilerin akıbeti ile ilgili sorular üzerine "Bizler onları memleketlerine onurlu bir şekilde göndereceğiz." dediğini hatırlatan Özdemir, "Elhamdülillah, Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, teşkilatımızın yanında durmasıyla, ülkemizin bir demokrasi ülkesi olmasıyla, o büyük diplomasiyle, bugün Suriye'deki 61 yıllık zulmün ve diktanın yıkıldığını hep birlikte görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti MKYK üyeleri, AK Parti milletvekilleri, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den yeni aday Özdemir'e destek Açıklaması - Son Dakika

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