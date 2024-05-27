AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Menderes ve dava arkadaşlarını anma basın açıklaması yaptı

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, idam edilişlerinin 63. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı basın açıklamasıyla andı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlıklarınca, 27 Mayıs 1960'taki askeri darbenin ardından Menderes, Dışişleri Bakanı Zorlu ve Maliye Bakanı Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.

Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki toplantıda basın açıklamasını okuyan AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burcu Özer Günaydın, toplum mühendisliğinin temellerinin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs'ta atıldığını söyledi.

Bu darbenin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını dile getiren Günaydın, "Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından 'Türkçe Ezan' uygulamasını kaldırarak, Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır." diye konuştu.

Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyetin, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını, tiyatrovari "Yassıada Yargılamaları"yla masum insanları hukuk dışı şekilde idam ettiklerini kaydeden Günaydın, "İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur." ifadesini kullandı.

Günaydın, üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen benzer bir senaryonun da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışıldığını ancak milletin vakur duruşunun, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını boşa çıkardığını aktardı.

"Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersin verildiğine dikkati çeken Günaydın, "Bu vesileyle Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.