AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Ramazan Etkinlik Alanı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Ramazan Etkinlik Alanı Açıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nda Ramazan Etkinlik Alanı Açıldı
21.02.2026 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde Ramazan ayı dolayısıyla açılışı yapılan etkinlik alanında, birlik, kardeşlik ve paylaşma teması işlenecek. Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, etkinliklerin toplumda dayanışma duygusunu güçlendireceğini vurgularken, İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul genelinde geniş bir program gerçekleştireceklerini belirtti. Ramazan boyunca çeşitli sosyal buluşmalar ve iftar organizasyonları planlanıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde, ramazanın birlik, kardeşlik ve paylaşma iklimini yaşatmak amacıyla hazırlanan etkinlik alanının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, ramazan boyunca bu alanda çeşitli programlar düzenleyeceklerini, bu akşam sağlık çalışanlarıyla iftar yaptıklarını söyledi.

Ramazan ayının birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini vurgulayan Yerebakan, bu tür buluşmaların toplumsal bağları kuvvetlendirdiğini dile getirdi.

Yerebakan, "Bu birliktelik ve dayanışma ortamı, ortak değerlerde buluşmanın önemini hepimize gösteriyor. Bu tür sosyal buluşmalar, içimizdeki vicdanı canlı tutan bir iklim oluşturur. Bu yüzden İl Başkanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Toplumun gençlere güvendiğini dile getiren Yerebakan, "Bizler gençlerimize güveniyoruz. Ama sadece biz değil, bu millet de güveniyor. Bu millet sizin gelecekte çok büyük işler başaracağınızı biliyor. Burada kurulan dostluklar, fikirler ve hayaller sizler için kalıcı olacaktır. Ramazan sadece oruç değil, aynı zamanda karakter ve dostluk inşasıdır." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise ramazanı İstanbul'da dolu dolu geçirmek adına 39 ilçede ve 961 mahallede teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir arada olacaklarını söyledi.

İl Başkanlığının geçen sene başlattığı etkinlikleri bu sene geniş bir alanda gerçekleştireceklerini belirten Özdemir, "Ramazan ayı hepimizin kalbinde ve gönlünde, çocukluğumuzdan bu tarafa çok kıymetli hatıralar biriktirdiğimiz, maneviyatımıza çok kıymetli anılar kazandırdığımız güzel bir ay." ifadesini kullandı.

Özdemir, şehit ve gazi yakınlarıyla da iftar programı düzenleyeceklerini belirterek, "İl başkanlığımızla, ilçe başkanlıklarımızla bir arada olacağız. Vefa iftarlarıyla teşkilatımıza emeği geçen tüm emektarlarımızla buluşacağız. Gençlik iftarlarımızla, kadın kollarımızın iftarlarıyla, çocuk iftarlarımızla çok kıymetli programları inşallah hep birlikte icra edeceğiz." dedi.

Etkinlikte, AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve söz yazarı Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlikte düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlara ödülleri takdim edildi.

Ramazan boyunca açık olacak etkinlik alanında çeşitli programlar ve buluşmaların düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Abdullah Özdemir, Halit Yerebakan, Etkinlikler, AK Parti, İstanbul, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Ramazan Etkinlik Alanı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
Trump talimatı verdi Gizli UFO belgeleri açılıyor Trump talimatı verdi! Gizli UFO belgeleri açılıyor
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı

23:01
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı
Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 02:49:17. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Ramazan Etkinlik Alanı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.