Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM'de oluşturulacak İzleme Komisyonu'na katılacak üyeleri belirlemek üzere AK Partili üst düzey yöneticiler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da katılan isimler arasından belirlenmesi öngörülen 9 kişilik liste Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

TBMM'de oluşturulması planlanan İzleme Komisyonu için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün TBMM'de grubu bulunan AK Parti, YENİ Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu'na yazı göndermesinin ardından, partiler de isim belirlemeye başladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grubu, bu akşam Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak. Toplantıda, İzleme Komisyonu'na katılacak 9 isim belirlenecek. Bu isimlerin, daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na AK Parti adına katılan 22 kişi arasından belirlenmesi öngörülüyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Grup Koordinatörü olarak bulunan Abdulhamit Gül'ün yer alması beklenirken, kalan diğer 8 ismin ise hukukçu milletvekillerinden oluşması planlanıyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda AK Parti'den Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Küşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili, Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Denizli Milletvekili Cahit Özkan yer almıştı.

AK Parti, belirlenecek 9 kişilik listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

DEM PARTİ YARIN MYK TOPLANTISINDA NETLEŞTİRECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilere resmi yazı göndermesinin ardından MHP, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül'ün, CHP ise İnan Akgün Alp'in isimlerini belirleyerek açıkladı. DEM Parti'nin ise isimleri yarın yapılacak MYK toplantısında netleştirmesi bekleniyor.

YENİ Parti ile İYİ Parti ise İzleme Komisyonu için isim bildirmeyecek.

İZLEME KOMİSYONU'NUN 15 KİŞİDEN OLUŞMASI DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilere gönderdiği resmi yazıda toplam 19 kişiden oluşturması planlanan İzleme Komisyonu için YENİ Parti'ye 3, İYİ Parti'ye 1 kontenjan ayrılmıştı. Toplam 4 kişilik bu kontenjanların, temsil oranlarına göre diğer partiler arasında paylaştırılıp paylaştırılmayacağına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un karar vermesi bekleniyor. Bu kontenjanların partiler arasında hiç dağıtılmayarak boş kalması ve İzleme Komisyonu'nun 15 kişi olarak devam etmesi de değerlendiriliyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de grubu bulunan tüm partilere bugün gönderdiği yazıda, İzleme Komisyonu'nun 19 kişiden oluşacağını; AK Parti'ye 9, YENİ Parti'ye 3, DEM Parti ve MHP'ye 2'şer, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'ne 1'er kontenjan ayrıldığını belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden 30 Kasım Pazartesi gününe kadar isim bildirmelerini istemişti.