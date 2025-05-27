AK Parti İzmir İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Tuğbanur Atılgan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Atılgan, Konak Atatürk Meydanı'nda partililerle birlikte yaptığı açıklamada, vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınadı.

Demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı anan Atılgan, "27 Mayıs sadece tek bir darbe tarihi değildir. Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. " dedi.

Atılgan, demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşlarının süreceğini sözlerine ekledi.