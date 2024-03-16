AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, Aydınlıkevler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Programda konuşan Çetinkaya, Aydınlıkevler Mahallesi'nin bütün sorunlarını bildiğini, çözümü için projelerinin hazır olduğunu belirtti.
Türkiye'nin en genç fakat en çalışkan belediye başkanı olacağını vurgulayan Çetinkaya, "Benim çocukluğum, gençliğim hep buralarda, bu mahallelerde geçti. Sokak sokak, cadde cadde, kapı kapı biliyorum buraları. Dolayısıyla sorunlarına da vakıfım. Hangi komşumuzun neye ihtiyacı var, ne istiyor biliyorum. Buraların yıllardır atıl bırakıldığını da biliyorum. Allah'ın izniyle seçildiğimizde ilk işimiz Aydınlıkevler Mahalle'mizin de hak ettiği değeri görmesini sağlamak olacak. Bu iftar gösterdi ki Aydınlıkevler bizimle. İnşallah 1 Nisan sabahı bu mahallemiz adı üstünde olduğu gibi ilk güneşle birlikte gerçek anlamda da aydınlanacak." ifadelerini kullandı.
Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç da katıldı.
Çetinkaya, daha sonra 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafede "Şehrim İçin İlk Oyum, Gençlik için AK Parti" programında gençlerle bir araya geldi.
Ardından Çetinkaya, 100. Yıl Mahallesi'nde düzenlenen "Karabük Gençlik Buluşması'nda" gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.
Siyasete başlama sürecine değinen Çetinkaya, gençliğinde birçok sivil toplum kuruluşlarında görevler aldığını, 12 yıldır da AK Parti'de siyasete istikrarlı şekilde devam ettiğini anlattı. Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini desteklediğini ve kendisiyle iletişim halinde olduklarını aktardı.
Nehir Park, Gar Park, Millet Bahçesi ve konut projelerinden bahseden Çetinkaya, Karabüklülere modern ve sosyal bir hayat yaşam tesis etmek istediklerini kaydetti.
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