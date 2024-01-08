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AK Parti Karabük Milletvekilleri ve İl Başkanı Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika
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AK Parti Karabük Milletvekilleri ve İl Başkanı Esnaf Ziyaretinde

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt, Eskipazar ilçesi ve çevresinde esnaf ziyaretinde bulundu. Heyet, vatandaşlarla görüşerek istek ve önerileri dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Milletvekilleri, Karabük'e gelerek hemşehrileriyle buluşmanın önemine vurgu yaparken, İl Başkanı Salt ise AK Parti'nin halka hizmet etme özelliğini vurguladı. Ziyaretlere AK Parti il ve merkez ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları da katıldı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri ve İl Başkanı Esnaf Ziyaretinde
08.01.2024 - 16:03,
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AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt, esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eskipazar ilçesi ile ziyaretlerine başlayan heyet, Köprübaşı, Dereevler ve Esentepe bölgelerinde vatandaşlarla görüştü, esnafı ziyaret etti.

İstek ve önerileri alan heyet, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Milletvekili Şahin, TBMM'de yoğun çalışma temposunu geride bıraktıklarını, ilk fırsatta Karabük'e gelerek hemşehrileriyle kucaklaştıklarını belirtti.

Keskinkılıç ise her daim vatandaş ve esnafla bir araya gelerek halini, hatırlarını sorduklarını ifade etti.

AK Parti'nin halkının hizmetinde olan kadrolardan oluşmasının en büyük özelliği olduğunu vurgulayan Salt, hafta sonu milletvekilleriyle çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını kaydetti.

Ziyaretlerde, AK Parti il ve merkez ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları da yer aldı.

Kaynak: AA
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Keskinkılıç, Cem Şahin, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

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