Yerli lokomotif DE 10000 Tanzanya'ya ihraç edildi - Son Dakika
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Yerli lokomotif DE 10000 Tanzanya'ya ihraç edildi

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TÜRASAŞ Eskişehir'de üretilen yüzde 90 yerlilik oranına sahip DE 10000 lokomotifi, Tanzanya demir yolu filosunda kullanılmak üzere Afrika'ya gönderildi. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, bu başarının Türk mühendislik gücünün küresel bir marka olma yolunda önemli adım olduğunu vurguladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi "DE 10000"in Afrika'ya ihraç edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Eskişehir'in mühendislik birikimiyle Türkiye'nin gurur şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Şehirde üretilen DE 10000 lokomotifinin Tanzanya demir yolu filosunda hizmet verecek olmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Eskişehir'imizin mühendislik gücü, Türkiye'nin gururu. Şehrimizde, TÜRASAŞ tesislerinde yüzde 90 yerlilik oranıyla ürettiğimiz yerli ve milli lokomotifimiz DE 10000, Tanzanya'ya hizmet vermek üzere Afrika raylarına doğru yola çıktı."

Türk demir yolu sanayisinin küresel bir marka olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Albayrak, "Bu tarihi başarıdaki vizyonu için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, emeği geçen tüm mühendislerimize ve işçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Eskişehir'in üretmeye, Türkiye'nin büyümeye ve Türk mühendislik gücünün sınırları aşmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yerli lokomotif DE 10000 Tanzanya'ya ihraç edildi - Son Dakika

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