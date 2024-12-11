AK Parti'li Yalçın, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda konuştu Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlar için Türkiye'nin duruş ve söylemleri, Gazze başta olmak üzere tüm o coğrafyalardaki insanların kalbinde muazzam izler bıraktı." dedi.

Yalçın, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda yaptığı konuşmada, dünyada insan haklarının Gazze başta olmak üzere birçok yerde yer ile yeksan edildiği bir dönemden geçildiğini belirtti.

Bütün bu kaos ve zulüm görüntülerinin içinde, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarından hiç sapmayan bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Yalçın, salondaki herkesin ve kadirşinas Türk milletinin de aynı gururu duyduğunu söyledi.

"İnsan haklarının tüm alanlarında büyük ilerlemeler kaydedildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasetin insana hizmet için yapıldığını, kendine hizmet eden siyasetin anlamsız ve başarısız olduğunu hep dile getirdiğini anımsatan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanım; yaşananlara baktığımızda insana hizmet siyasetinin ne büyük karşılıklar bulduğunu, insan hak ve özgürlüklerini eşsiz biçimde genişlettiğinizi görebiliriz. Sanırım kalbine ve hayatına dokunmadığınız tek bir vatandaşımız kalmadı. İnsan haklarının neredeyse tüm alanlarında büyük ilerlemeler kaydedildi. Başörtüsü zulmüne son vermekten, katsayı adaletsizliğini bitirmeye, Kürtlerin Kürtçe konuşabilmesinden, Alevi kimliğinin tanınmasına, azınlık haklarının genişletilmesinden kadına karşı şiddetle mücadeleye, engelliler için yapılanlardan çocuk haklarına kadar, dokunmadığınız, hizmet etmediğiniz toplumsal sınıf kalmadı diyebiliriz. Vicdan sahibi olan her bir insan, hakkınızı teslim etmekte ve eminim ki size ve iktidarınıza şükran duymaktadır. Çok ilginçtir ki hem sağdan hem soldan insanlarımızı idam eden darbecileri de yargılatmak size ve arkadaşlarınıza nasip oldu. Eminim sağcısı da solcusu da hakkınızı teslim edecektir. Ama insana hizmet siyaseti Türkiye ile de sınırlı kalmadı. Dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlar için Türkiye'nin duruş ve söylemleri Gazze başta olmak üzere tüm o coğrafyalardaki insanların kalbinde muazzam izler bıraktı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insani tavrının ispatının ve sonuçlarının, bugün bir kez daha açıkça görüldüğünü vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"13 yıldır herkesin hor, hakir gördüğü Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmakta bir an bile tereddüt duymadınız. Seçim meydanlarında birileri onları kovmaktan bahsederken siz seçime iki gün kala 'kardeşlerimi kovamam' demekten geri kalmadınız. İşte bu nedenle bizler bugün büyük bir gurur ve zafer yaşıyoruz. O fırsatçılar ise tıpkı çöken Baas rejimi gibi saklanacak delik arıyor. İşte bu nedenle bugün Suriyeli kardeşleriniz size şükran duyuyor. İşte bu nedenle bugün Halep Kalesi'nin burçlarında Türk bayrağı dalgalanıyor. Evet adam kazandı ama daha önemlisi adamlık kazandı. Zulüm, dışlayıcılık, ucuz siyaset ve kötülük kaybetti. İnsana ve insanlığa hizmet siyaseti bir kez daha kazandı."

Yalçın, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm vatandaşların Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.