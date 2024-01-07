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AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Nasıroğlu, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Detaylar haberde.

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
07.01.2024 - 16:11,
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Milletvekili Nasıroğlu, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sulak dünya" karelerine oy veren Nasıroğlu, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraf karesini seçti.

Nasıroğlu, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. Saat", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı fotoğraflarını seçti.

Nasıroğlu, güzel ve anlamlı fotoğraflar arasında karar vermekte çok zorlandığını ifade ederek, "Fotoğraflara bakınca Gazze'de yaşanan dramı, 6 Şubat'taki depremde yaşanan acıları görüyoruz. İnsanın gözyaşı dökmemesi mümkün değil. Unutamayacağımız anlamlı fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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