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AK Parti MYK Üyeleri Belirlendi

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi sonrası düzenlenen toplantıda, yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini açıkladı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki partinin geleceği için yapılacak yapısal reformlar vurgulandı. Çelik, Cumhur İttifakı'nın gücüne de dikkat çekerek, Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

23.02.2025 19:49
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(ANKARA)  - AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katıldığı parti genel merkezindeki toplantı sonrası yaptığı açıklamada AK Parti MYK'da yer alan isimleri açıkladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 17.46'da başladı ve 18.01'de sona erdi. AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katıldığı parti genel merkezindeki toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Türkiye'nin demokratik dönüşümünde demokrasi mücadelesinin gerçekleşmesinde bütün ömrünü veren, ömrünü adayan bir mücadeleyle bugünlere geldi. Bugün bir kere daha milletimizin hayır duasıyla bütün partililerimizin tam desteğiyle tekrar Genel Başkan seçildi. Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için ortaya koydukları eylem planı yapısal reformlar, önümüzdeki dönemde Türk siyasetini, devlet hayatımızı daha ileri noktalara taşıyacak yeni birtakım sayfalar açacaktır. Bu vesileyle bir kere daha Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza bereketli bir ömür, önümüzdeki yıllar boyunca milletimize şimdiye kadar yaptığı bereketli kıymetli hizmetlerin çok ötesine geçecek hizmetler etmesini diliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine bu mücadele en güçlü şekilde devam edecektir. Burada Cumhur İttifakı'nın gücünü de kongrelerimiz vesilesiyle gittiğimiz her yerde gördük. Bu vesileyle Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendilerinin bir an evvel sıhhatlerine kavuşarak Türkiye'mize yaptıkları eşsiz hizmetlerin devamını temenni ettiğimizi ifade ediyoruz."

Ömer Çelik, AK Parti MYK'da şu isimlerin yer aldığı açıkladı:

AK Parti MYK Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Sivil Toplum Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Çevre Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Ar-Ge Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Bilim Teknoloji Başkanı Ömer İleri, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ve Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan, Kadın Kolları Başkanı Tuba Işık Ercan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş."

Kaynak: ANKA

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