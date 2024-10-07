Ak Parti Niğde İl Başkanı Özdemir\'den İsrail\'e tepki

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Ak Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Özdemir, yazılı açıklamasında, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli sivilleri hedef aldığını vurgulayan Özdemir, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını aktardı.

Özdemir, İsrail'in soykırım suçunu örtmek için 7 Ekim'i bahane ettiğine işarete ederek, şunları kaydetti:

"7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinesinin hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Bu soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. Filistin'de 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliamla topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş ve soykırıma uğramış milyonlar var. Böyle bir gasp ve hırsızlığı uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir."