AK Parti'nin üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli'de başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "AK Parti iktidarları, açık ara Türkiye Cumhuriyeti tarihinin insan hakları alanında en başarılı iktidarlarıdır. İnsanca yaşamanın, insan onuruna sahip olmanın, eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramların değerini kazandığı iktidarlardır AK Parti iktidarları." dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Aytepe Diriliş Kampı'nda düzenlenen üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın açılışında konuşan Yalçın, programı kıymetli bulduklarını söyledi.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine İnsan Hakları Başkanlığı olarak bazı temel meselelerde eğitimler verilmesi talimatı verdiğini belirterek, "Biz de o talimatlar çerçevesinde bu tür programları gerçekleştiriyoruz. En fazla zevk aldığım programların başında, genç arkadaşlarla yaptığımız programlar geliyor. Bu programlarda hem eğleniyoruz hem farklı şehirlerden gelen arkadaşlarımız birbirleriyle tanışma imkanına sahip oluyorlar hem de faydalı bilgiler ediniyoruz." diye konuştu.

Programda sohbet ortamında gündelik olarak gençlerin nelerle ilgilendiğini, hangi konuları önemsediğini ve ne tür düşünceleri olduğunu dinleme şansına sahip olduklarını dile getiren Yalçın, gençlere, kendi aralarındaki sohbet ortamını ve karşılıklı ilişkiyi artırmak için ellerinden geleni yapmalarını ve konuklarla verimli vakit geçirmelerini tavsiye etti.

Yalçın, programı 3 yıldır düzenlediklerini ve hepsinden güzel anılarla ayrıldıklarını anlatarak, "Türkiye'yle ilgili birçok hikaye anlatılır. AK Parti iktidarları öncesine dair birçok gerçeği dinleme şansına sahip olmuşsunuzdur ama bunlar, genel geçer şekilde toplumun içerisinde bazen yeterince değerlendiremediğiniz gerçekler olabilir. Bu programı şunun için gerçekleştiriyoruz; gençlerimize hem AK Parti iktidarları öncesinde Türkiye'de insan haklarının durumu neymiş onu derli toplu anlatalım hem de AK Parti iktidarları döneminde insan hakları alanında ne tür adımlar atılmış, ne tür başarılar yakalanmış" diye konuştu.

Gençlerin sosyal medyada birçok siyasi ideolojik söyleme maruz kaldığına işaret eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu söylemlerin içerisinde de maalesef AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın insan hakları başta olmak üzere birçok alanda ortaya koyduğu icraatları küçümsemeye yönelik bir sürü propagandaya maruz kalıyorsunuz. Buradan çıktığınızda şunu çok net öğrenmiş olacağınıza eminim, AK Parti bu ülkede birçok yenilik, reform gerçekleştirdi. Kişi başına düşen milli geliri ülkenin tarihinde olmadığı kadar yükselterek 5 katına çıkarmaktan tutun da ülkede yapılan hastane sayılarını 5-6 katına çıkarmaktan tutun da ülkedeki kara yollarını yeniden inşa etmeye kadar ülkenin altyapısıyla ilgili muazzam reformlara imza attık. Sadece bunları yapmakla da kalmadık. AK Parti iktidarları, açık ara Türkiye Cumhuriyeti tarihinin insan hakları alanında en başarılı iktidarlarıdır. İnsanca yaşamanın, insan onuruna sahip olmanın, eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramların değerini kazandığı iktidarlardır AK Parti iktidarları."

Yalçın, insanların bir dönem başörtüsü nedeniyle üniversitelere alınmadığını, kendi ana dilini konuşma özgürlüğüne sahip olamadığını, bazı vesayet mekanizmalarının vatandaşın kendi haklarını kullanmasına bile müsaade etmediğini anlatarak, seçilen başbakanların ülkeyi yönetemez hale getirildiğini kaydetti.

"Artık biliyoruz ki bu ülkeyi seçilmişler yönetiyor"

Çeşitli güç merkezlerinin, vatandaşın sandıktan çıkardığı iktidar muktedir olmasın diye uğraştığını, uzun yıllar bunun mücadelesinin verildiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Bu ülkede bir başbakan başarılı olduğunda, milletin gönlünde yer ettiğinde hemen darbe gibi tehditlerle karşı karşıya kalabiliyor. Çok zor dönemlerden geçti Türkiye ama bana kişisel olarak sorarsanız, AK Parti iktidarının en büyük başarılarından biri nedir derseniz, bu ülkenin iktidarını bu ülkenin milletinin eline teslim etmek derim. Artık biliyoruz ki bu ülkeyi seçilmişler yönetiyor, bizim oylarımızla belirlenmiş iktidarlar yönetiyor. Bu demokrasi tarihinde eşine az rastlanır şekilde başarıyla elde edilmiş bir sonuçtur."

Yalçın, programda gençlere Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatmak istediklerini aktararak, "AK Parti iktidarlarında Cumhuriyet tarihimizde yaşanmış gelişmelerin en az 4-5 büyük gelişmeler yaşadık ama maalesef bunu görmek istemeyen, bunu gençlerimize anlatmak istemeyen, gençlerimizin zihnini başka sorularla meşgul etmeye çalışan çeşitli propaganda merkezleri var. Bu propaganda merkezleriyle her türlü, ister sosyal medyada, ister konvansiyonel medyada mücadele edebiliriz. Onların AK Parti'ye yönelik uyduracakları her türlü yalana biz AK Parti olarak cevap verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, meselelerinin??????? sadece bu olmadığını belirterek, "Biz başından beri iktidara, vatandaşla, bu ülkenin milletiyle kol kola yürümüş bir iktidarız. O yüzden bugün de sadece o medya çevrelerinde bir argümanı anlatmanın derdinde değiliz. Yüz yüze, birbirimizin gözünün içine baka baka, birbirimizle beraber vakit geçirerek Türkiye neler yaşadı, neler gördü ve AK Parti insan hakları alanında nasıl bir devrim yaptı, işte size bunları anlatmak istiyoruz ve bunları birbirimizle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.