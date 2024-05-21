AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden affını istedi - Son Dakika
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AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden affını istedi

AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden affını istedi

AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, düzenlediği basın toplantısında, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde kazandıkları belediyelerin sayısının azalması üzerine görevinden affını istediğini açıkladı. Ayar, Rize'nin Türkiye birincisi olmasına rağmen kendilerini başarılı saymadıklarını belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini rahatlatmak adına bu kararı aldığını ifade etti.

21.05.2024 14:44
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AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, "İl başkanlığı görevimden affımı istedim." dedi.

Ayar, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 2019'da Rize'de 18 belediyenin 14'ünü, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise 13'ünü kazandıklarını belirtti.

Hikmet Ayar, 2019'da kaybettikleri iki ilçe belediyesini kazanırken, kazandıkları üç belediyeyi ise kaybettiklerini belirterek, "14 belediyemiz vardı. Şimdi de 13 belediyemiz var. Bu 13 belediyenin 8'i eski arkadaşlarımız, 5'i yeni isimlerdir." diye konuştu.

Ayar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra il başkanlığı görevinden ayrılmasına izin verilmediğini, kongreleri yapmasının istendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Kongreler ertelenince 'Yerel yönetimler seçimini de yapacaksın.' dediler. Böylece bugünlere geldik. İki kere sözlü, iki kere de yazılı olarak görevden affımı istememe rağmen müsaade alamamıştım. 31 Mart seçimlerinde hem İl Genel Meclisi hem de belediye başkanlığı oylarında Rize'nin Türkiye birincisi olmasına rağmen kendimizi başarılı addetmiyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini rahatlatmak adına 'Bu işi Rize'den başlatalım.' diyerek il başkanlığı görevimden affımı istedim. Türkiye birincisi olan Rize'nin il başkanı olarak görevden affımı isteyerek bu süreci başlatmak istedim. Bu kararım seçim sonuçlarından bağımsız alınan bir karardır. Ümit ediyorum ki Genel Merkezimiz bu sefer bu talebimi kabul edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden affını istedi - Son Dakika

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