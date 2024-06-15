AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

15.06.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yazmacı mesajında, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en kalbi duygularla kutladığını belirterek, tüm ibadetlerin kabul ve makbul olmasını temenni etti.

Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Yazmacı, mesajında şunlara yer verdi:

"Bayram vesilesiyle dualarımız, İsrail saldırısı altındaki Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyadaki Müslümanların huzura kavuşması yönündedir. Çocuk, kadın, yaşlı demeden pervasızca yapılan saldırıların, mazlumların akan kanları ve gözyaşlarının son bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olan bayramın tüm dünyada barışın tesisine de katkı sağlamasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha adil bir dünya düzeninin mümkün olduğunu belirttiği, insanı merkeze alan siyasetini yeryüzünde hakim kılabilirsek, kardeşçe barış içinde yaşamak mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyor, sağlık, huzur ve afiyetle nice bayramlara erişmemizi diliyorum."

Kaynak: AA

Cevahir Asuman Yazmacı, Kurban Bayramı, Milletvekili, Şanlıurfa, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:44:55. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement